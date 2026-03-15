Ηλίας Ψινάκης για Γιώργο Μαρίνο: Πενθήσαμε πριν από 10 χρόνια όταν η υγεία του άρχισε να τον εγκαταλείπει

Ηλίας Ψινάκης και Γιώργος Μαρίνος υπήρξαν φίλοι και έκαναν παρέα για δεκαετίες. Ο παρουσιαστής και μάνατζερ θέλησε να αποχαιρετήσει τον σόουμαν με μια ανάρτηση στο «X» μέσα στην οποία προσπαθεί να δώσει το περίγραμμα των όσων έζησαν μαζί, μέχρι τα τελευταία δύσκολα χρόνια του καλλιτέχνη. Τότε που οι δυνάμεις του άρχισαν να τον εγκαταλείπουν και ο ίδιος αποτραβήχτηκε οριστικά από φίλους, συγγενείς και τα φώτα της δημοσιότητας.

Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν η ψυχή της παρέας για χρόνια. Έτσι θα τον θυμάται πάντα ο Ηλίας Ψινάκης. Στο κείμενό του, έγραψε πως ο ίδιος είχε «πενθήσει» πριν από μία δεκαετία όταν ο σόουμαν απομονώθηκε για να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του ως το τέλος. Στην κηδεία του Γιώργου Μαρίνου, ο Ηλίας Ψινάκης ήταν εκεί για να αποτίσει τον δικό του φόρο τιμής στον φίλο του.

Ο Ηλίας Ψινάκης γράφει στην ανάρτησή του: «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν τέσσερις κολλητοί φίλοι. Για πολλές δεκαετίες αυτοί οι φίλοι πέρασαν καταπληκτικά, με πολλά γέλια, δόξες, αρρώστιες, άγχη, πρεμιέρες, αποθεώσεις, κραξίματα και όλων των ειδών τα συναισθήματα που λίγοι άνθρωποι έχουν την ευλογία να ζήσουν. Ο κύριος άξονας αυτών των συναισθημάτων ήταν το γέλιο, η αγάπη, η φιλία και η εμπιστοσύνη.

Ο ένας έφυγε και χθες τον θάψαμε. Μείναμε τρεις: η Κατιάνα Μπαλανίκα, ο Σταμάτης Φασουλής και εγώ. Ο Γιώργος πήγε να βρει τον Χατζηδάκη, τον Τσαρούχη, τον Κούρκουλο, τον Χορν, την Αλίκη και τους υπόλοιπους φίλους μας που ήδη έχουν φύγει.

Εμείς οι τρεις δεν πενθούμε. Πενθήσαμε πριν από δέκα χρόνια, όταν η υγεία του Γιώργου άρχισε να τον εγκαταλείπει και αυτός φρόντισε να απομονωθεί, για να διατηρήσει την αξιοπρέπειά του ως το τέλος, όπως και έκανε.

Καλό ταξίδι, Γιωργάκη μου, και φρόντισε να μην τους μουρλάνεις εκεί επάνω, όπως τους έκανες όταν ζούσαν. Το σίγουρο είναι ότι θα γελάσετε πάρα πολύ. Σ’ αγαπάω πολύ και για πάντα!», έγραψε στην ανάρτησή του ο Ηλίας Ψινάκης.

«Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ένα κομμάτι από τη ζωή μου πολύ σημαντικό» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Σταμάτης Φασουλής, κατά τη διάρκεια του «J2US» το βράδυ του Σαββάτου 14 Μαρτίου.