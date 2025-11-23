Ηλίας Μπόγδανος για Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου: Θα γίνει κλειστός ο γάμος μας – Δεν θα είναι και λαϊκό προσκύνημα

Ο Ηλίας Μπόγδανος έκανε τις νέες του δηλώσεις στην κάμερα του ΣΚΑΪ και στην εκπομπή Weekend Live μιλώντας για την πρόταση γάμου στην Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου.

Ο γνωστός τραγουδιστής ζήτησε σε γάμο την αγαπημένη του κατά τη διάρκεια ενός γαμήλιου πάρτι φιλικού του ζευγαριού.

«Δεν της έχω δώσει ακόμα δαχτυλίδι, ακόμα τίποτα. Το κάναμε αυθόρμητα εκείνη τη στιγμή και το αφήσαμε εκεί. Το τι θα γίνει στο μέλλον και εγώ δεν το έχω σκεφτεί. Ήξερα ότι κάποια στιγμή θα γίνει αλλά δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Για κάποιον λόγο μου βγήκε αυθόρμητα να το κάνω και το έκανα και βλέπουμε», ανέφερε ο Ηλίας Μπόγδανος.

Για το πότε σχεδιάζουν με την Αλεξάνδρα Εξαρχοπούλου τον γάμο τους: «Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα γίνει φέτος το καλοκαίρι, οπότε δεν προλαβαίνουμε. Δεν θα είναι κλειστός ο γάμος γιατί οι φίλοι μας είναι πολλοί. Δεν θα είναι και λαϊκό προσκύνημα, μόνο οι κοντινοί μας άνθρωποι», είπε ο Ηλίας Μπόγδανος.