MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Θα μοιράσουμε τα Χριστούγεννα, θα πάμε λίγο στην οικογένεια του Γιάννη Καραβασάνη, λίγο στη δική μου

|
THESTIVAL TEAM

Η προσωπική ζωή της Ηλιάνας Παπαγεωργίου βρίσκεται στην καλύτερη της περίοδο, καθώς σχεδιάζει να παντρευτεί – για δεύτερη φορά – τον Γιάννη Καραβασάνη, τον άντρα που θεωρεί συνοδοιπόρο της ζωής της.

Το γνωστό μοντέλο εμφανίστηκε το πρωί της Τετάρτης (03.12.2025) στην εκπομπή «Breakfast at Star» και μίλησε για τα χριστουγεννιάτικα σχέδιά της. Όπως ανέφερε, η ίδια και ο σύντροφός της σκοπεύουν να ταξιδέψουν στον Βόλο και την Πάτρα, ώστε να επισκεφθούν τις οικογένειές τους.

«Θα μοιράσουμε τα Χριστούγεννα ανάμεσα στις οικογένειές μας. Λίγο την οικογένεια στου Γιάννη, λίγο στη δική μου. Θα πάμε στους γονείς του στον Βόλο στα πεθερικά και στην Πάτρα στην οικογένειά μου», είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Από παλιά ήταν έτσι για να μην έχει κανείς παράπονο. Να είσαι στη ζεστασιά με το φαγητό και… κουτσομπολιό στο σαλόνι», πρόσθεσε.

Ηλιάνα Παπαγεωργίου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου με τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Γιώργος Τσαλίκης: Ορκίστηκε στο Πολεμικό Ναυτικό ο γιος του – “Σήμερα η συγκίνηση χτύπησε κόκκινο”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση του 52χρονου από τη Νεοχωρούδα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Αύριο κυκλοφορούν τα εισιτήρια για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Μητσοτάκης για αγρότες: Κατανοώ τη δυσαρέσκειά τους αλλά οι ακραίες ενέργειες δεν βοηθούν – Φέτος θα λάβουν μισό δισ. παραπάνω

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Κ. Δημογλίδου: Δεν έχει επιτραπεί να κλείσει παρακαμπτήρια οδός – Αν συμβεί, ενημερώνουμε τον Εισαγγελέα