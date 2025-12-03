Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Θα μοιράσουμε τα Χριστούγεννα, θα πάμε λίγο στην οικογένεια του Γιάννη Καραβασάνη, λίγο στη δική μου

Η προσωπική ζωή της Ηλιάνας Παπαγεωργίου βρίσκεται στην καλύτερη της περίοδο, καθώς σχεδιάζει να παντρευτεί – για δεύτερη φορά – τον Γιάννη Καραβασάνη, τον άντρα που θεωρεί συνοδοιπόρο της ζωής της.

Το γνωστό μοντέλο εμφανίστηκε το πρωί της Τετάρτης (03.12.2025) στην εκπομπή «Breakfast at Star» και μίλησε για τα χριστουγεννιάτικα σχέδιά της. Όπως ανέφερε, η ίδια και ο σύντροφός της σκοπεύουν να ταξιδέψουν στον Βόλο και την Πάτρα, ώστε να επισκεφθούν τις οικογένειές τους.

«Θα μοιράσουμε τα Χριστούγεννα ανάμεσα στις οικογένειές μας. Λίγο την οικογένεια στου Γιάννη, λίγο στη δική μου. Θα πάμε στους γονείς του στον Βόλο στα πεθερικά και στην Πάτρα στην οικογένειά μου», είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

«Από παλιά ήταν έτσι για να μην έχει κανείς παράπονο. Να είσαι στη ζεστασιά με το φαγητό και… κουτσομπολιό στο σαλόνι», πρόσθεσε.