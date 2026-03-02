Ηλιάνα Μαυρομάτη: Το βρίσκω ανακύκλωση να αναφέρονται στους γονείς μου, η μαμά μου είναι καλά

Για τη σχέση με τους γονείς της και την σύγκριση που άθελά της γίνεται με τη μητέρα της, Λίλα Καφαντάρη, μίλησε μεταξύ άλλων η Ηλιάνα Μαυρομάτη στην εκπομπή The 2Night Show το βράδυ της Κυριακής (1/3).

«Επειδή κοντεύω τα 40, το βρίσκω ανακύκλωση να αναφέρονται στους γονείς μου, όμως είναι φυσικό. Η μαμά μου είναι καλά. Με έχουν σταματήσει άνθρωποι στον δρόμο και μου έχουν πει ότι είχαν αφίσα της μαμάς μου στο δωμάτιό τους. Έχω πολλά στοιχεία από τη μαμά μου, που νομίζω ότι τα απωθώ σχεδόν όλα μέσα από την αντίδραση του να μην της μοιάσω. Τελικά γίνομαι όλο και πιο ίδια», απαντά η Ηλιάνα Μαυρομάτη σε σχετική ερώτηση του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Θαυμάζω την ευαισθησία της και την αγάπη για τους ανθρώπους, την εντιμότητα και το αίσθημα δικαίου, την κοινωνικότητά της, το πώς αγαπάει τη ζωή και είναι γενναία, το πώς με μεγάλωσε μόνη της και τώρα καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα», σημειώνει.

«Στη δεκαετία των τριάντα της έπρεπε να μεγαλώνει μόνη της ένα παιδί. Είναι καλά και ασχολείται με τα πολιτικά και τα συνδικαλιστικά», ανέφερε στο τέλος η Ηλιάνα Μαυρομάτη για τη μητέρα της.