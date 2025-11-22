MENOY

LIFESTYLE

Ηλιάνα Μαυρομάτη: Οι σημαντικές συναντήσεις στη ζωή μου με έχουν μετακινήσει ριζικά

THESTIVAL TEAM

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη, με αφορμή τη συμμετοχή της στη νέα σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο», μίλησε στη Διονυσία Μαρίνου και στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» για τα θέματα της μυθοπλασίας, τις προσωπικές της εμπειρίες και τις προκλήσεις της τηλεόρασης σήμερα.

-Ποιο θέμα της σειράς θεωρείτε ότι μιλάει περισσότερο στη σημερινή εποχή;

Κατ’ αρχήν, το ζήτημα ενός μεγάλου μοιραίου έρωτα που σίγουρα αγγίζει το κοινό διαχρονικά. Επίσης, νομίζω ότι συγκινεί πολύ το πρόβλημα υγείας του παιδιού και πώς αυτή η γυναίκα, η Αρετή, προσπαθεί να το αντιμετωπίσει ψυχολογικά, συναισθηματικά και οικονομικά. Τα αδιέξοδα που της φέρνει, τις επιλογές που αναγκάζεται να κάνει λόγω αυτού. Το θέμα του παιδιού είναι πυρηνικό στο πώς επιδρά στον θεατή.

-Έχει υπάρξει στη ζωή σας μια νύχτα που να την άλλαξε;

Νομίζω ότι όλες οι σημαντικές συναντήσεις στη ζωή μου με έχουν μετακινήσει ριζικά. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί μέσα σε μια νύχτα, δεδομένου ότι η μυθοπλασία συμπυκνώνει κάπως τα πράγματα, αλλά πάντα ο έρωτας και οι σημαντικές συναντήσεις αλλάζουν τον ρου της πορείας ενός ανθρώπου.

-Θεωρείτε ότι σήμερα η τηλεόραση περνάει μια περίοδο με πιο σκοτεινές, ατμοσφαιρικές σειρές;
Μέχρι πέρυσι τουλάχιστον επικρατούσαν οι δραματικές σειρές. Φέτος, βλέπουμε περισσότερες κωμωδίες. Φαίνεται μάλλον ότι το κοινό έχει ανάγκη από πιο ανάλαφρες ιστορίες και θέματα αλλά πάντα οι δραματικές σειρές φαίνεται να έχουν το κοινό τους. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την εποχή που ζούμε ή αν γενικά συνδέεται πιο εύκολα ο κόσμος με το δράμα. Η κωμωδία, άλλωστε, είναι αρκετά δύσκολο είδος στο να μπορέσει να πετύχει και να πάει καλά.

-Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση για μια ηθοποιό στην τηλεόραση σήμερα;

Το πιο δύσκολο πράγμα είναι να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους ρυθμούς με τους οποίους συμβαίνουν τα πράγματα, να κρατήσει μια ποιότητα στη δουλειά του και να παραμείνει δημιουργικός μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Επίσης, να δοκιμάζει καινούργια πράγματα, να μην τυποποιείται, να αντέχει, ειδικά όταν κάνει και θέατρο.

