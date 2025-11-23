MENOY

LIFESTYLE

Ηλιάνα Μαυρομάτη: Έκανα την επανάστασή μου, αλλά με αυτοκαταστροφικό τρόπο

Συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» και την Πέννυ Καβέτσου παραχώρησε η Ηλιάνα Μαυρομάτη, η οποία μίλησε για όλα.

«Πήρα το μικρόβιο της ηθοποιίας από τους γονείς μου, το αρνητικό του επαγγέλματος είναι ότι δεν υπάρχει διασφάλιση για το μέλλον», είπε αρχικά η Ηλιάνα Μαυρομάτη.

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη είπε στη συνέχεια: «Ήμουν εσωστρεφές παιδί, αλλά στην εφηβεία μου έκανα την επανάστασή μου με αυτοκαταστροφικό τρόπο.

Οι γονείς μου είχαν πάντα μεγάλες προσδοκίες από μένα, θεωρούσαν ότι μπορώ να κάνω καλά πολλά πράγματα. Για εμένα όμως ήταν βάρος να πρέπει να αποδεικνύω συνέχεια ότι όλα όσα πίστευαν, ισχύουν.

Οι γονείς μου, μου ανακοίνωσαν όταν ήμουν πέντε ετών ότι θα πάρουν διαζύγιο. Ταρακουνήθηκε όλος μου ο κόσμος, φοβήθηκα ότι θα χάσω έναν από τους δύο. Οι γονείς μου δεν βίωσαν εύκολα τη διαδικασία του διαζυγίου τους και αυτό είχε αντίκτυπο σε μένα».

Ηλιάνα Μαυρομάτη

