Ιλένια Ουίλιαμς: Έχω πετάξει εδώ και χρόνια από πάνω μου το δημοσιογραφικό κομμάτι, ήταν πιο δύσκολο για μένα

Την Ιλένια Ουίλιαμς υποδέχτηκε η Ελένη Πετρουλάκη στο νέο επεισόδιο της εκπομπής Vitality, που προβλήθηκε το πρωινό της Κυριακής μέσα από το Action 24.

Κατά τη συζήτησή τους, η δημοσιογράφος, παρουσιάστρια και τραγουδίστρια μίλησε τόσο για το πώς συνδυάζει τους διαφορετικούς επαγγελματικούς της ρόλους, όσο και για την προσπάθειά της να διατηρεί μια υγιή ισορροπία ανάμεσα στην ψυχική ευεξία και τη φροντίδα της εξωτερικής της εμφάνισης.

Πιο συγκεκριμένα, η Ιλένια Ουίλιαμς εξομολογήθηκε αρχικά πως “έχω πετάξει εδώ και χρόνια από πάνω μου το δημοσιογραφικό κομμάτι, αν και έτσι ξεκίνησα, γιατί ήταν κάτι το οποίο ήταν πιο δύσκολο για μένα. Ήταν όμως η αρχή μου σ’ αυτό. Κράτησα τους άλλους δυο ρόλους, γιατί αγαπώ πολύ αυτό που κάνω, αλλά είναι δύσκολη η ισορροπία. Δεν θα πω ότι είναι εύκολη, καθόλου εύκολη δεν είναι”.

“Μέσα σε όλα αυτά, επειδή τα πάντα κινούνται γύρω μας και οι ρυθμοί είναι πάρα πολύ δύσκολοι, πρέπει να ακολουθείς αυτούς τους ρυθμούς και να είσαι μέσα σ’ αυτούς. Οπότε καμιά φορά αφήνεις λίγο εσένα και άλλες φορές σε πιάνεις λίγο, σε προσέχεις. Μετά λίγο σε ξαναφήνεις, πάλι”.

“Κάποιες φορές με φροντίζω, κάποιες φορές με αφήνω και με ξεχνάω. Μεγαλώνοντας νομίζω με φροντίζω λίγο περισσότερο. Επειδή θεωρώ ότι η φροντίδα ξεκινάει από μέσα μας, σίγουρα με φροντίζω μία με δύο φορές την εβδομάδα μιας και η ψυχοθεραπεία είναι η νούμερο ένα φροντίδα που έχω κάνει στον εαυτό μου και την κάνω από πολύ μικρή” εξομολογήθηκε, ακόμα, η Ιλένια Ουίλιαμς.

“Προσπαθώ να βρίσκω διεξόδους σε οτιδήποτε έχει να κάνει με την ψυχική υγεία, που έχουν να κάνουν με τις ενέργειες και το ψάχνω πιο ολιστικά. Οπότε το μέσα μου προσπαθώ να το φροντίζω. Τώρα, σχετικά με το έξω μου, δεν θεωρώ ότι έχω φερθεί καλά στον εαυτό μου. Τα τελευταία χρόνια, όμως, προσπαθώ όσο περισσότερο μπορώ”.