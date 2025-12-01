Ίαν Στρατής: Θα ήθελα να στείλω ένα γράμμα στον πατέρα μου, να του πω πόσο τον ευχαριστώ και πόσο μου λείπει

Ο Ίαν Στρατής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Νωρίς Νωρίς. Ο νεαρός τραγουδιστής και ηθοποιός άνοιξε την καρδιά του, μιλώντας για την πατρότητα, την πορεία του στα επαγγελματικά, αλλά και για το τραγούδι που τραγουδά στην κόρη του, Ολίβια, για να τη νανουρίσει.

«Το Hair ήταν ένα μιούζικαλ που με στιγμάτισε, επειδή γνώρισα και τη Μαίρη εκεί. Βλέποντάς με στο μέλλον, θα ήθελα να με δω πάλι στο stage ροκάροντας. Θα ήθελα να στείλω ένα γράμμα στον μπαμπά μου, που δεν είναι πια μαζί μας, και να του πω πόσο τον ευχαριστώ και μου λείπει», εξομολογείται ο Ίαν Στρατής.

«Είναι πρωτόγνωρη αυτή η εμπειρία στο “Καλά Θα Πάει Κι Αυτό” του Δημήτρη Αποστόλου. Έχω κάνει πράγματα στην τηλεόραση, αλλά δεν έχω κάνει καθημερινό. Οπότε θέλω να πω ότι είμαι πολύ ευγνώμων που είμαι με αυτή την ομάδα και ζω αυτές τις στιγμές που ζω», δήλωσε.

«Η υποκριτική ξεκίνησε πριν από περίπου μία δεκαετία, μετά το talent show που ήμουνα. Μου έκαναν μια πρόταση για ένα musical και ήτανε, νομίζω, μαζί με τη Νάντια Μπουλέ στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, στο Evita. Φανταστικές εμπειρίες. Μακάρι όλοι οι καλλιτέχνες να ξεκινούν από τέτοια projects», περιγράφει ο Ίαν Στρατής στη συνέχεια της συνέντευξης.



«Τραγουδάω ακόμα, έχω το συγκρότημά μου, τους AYFEL. Τώρα δυστυχώς δεν έχω και τόσο πολύ χρόνο. Δηλαδή, όσο χρόνο έχω τον ξοδεύω με την Ολίβια στα παιχνίδια της. Ένα τραγούδι που της λέω για να κοιμηθεί είναι το Misty Mountains από το Hobbit. Αυτό μου αρέσει και της αρέσει νομίζω και αυτής πολύ», μοιράζεται στην πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ ο Ίαν Στρατής.