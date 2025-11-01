Ίαν Στρατής: Μου ήταν δύσκολο γιατί δεν μπορούσα να διαχειριστώ το συναίσθημα μου

Ο Ίαν Στρατής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή “Μαμα-δες” στο πρόγραμμα της ΕΡΤ και μεταξύ άλλων, ο νεαρός τραγουδιστής μίλησε για την περίοδο που ήρθε στη ζωή η κορούλα του όπου παράλληλα, όμως, ο ίδιος βίωνε ένα πένθος.

Ειδικότερα, ο Ίαν Στρατής σημείωσε χαρακτηριστικά πως “ένιωθα ανίκανος όταν ήρθε η κόρη μου στο σπίτι. Διότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δηλαδή το μωρό είναι στην αγκαλιά της μαμάς 24 ώρες το 24ωρο. Κοιμάται επάνω της, το ένα και το άλλο”.

“Ήταν δύσκολο για μένα γιατί είχα ένα σοβαρό πένθος και στην πρώτη περίοδο ήμουν και δεν ήμουν εκεί. Δηλαδή ήταν δύσκολο για μένα γιατί δεν μπορούσα να διαχειριστώ το συναίσθημα μου. Δεν ήξερα πως, γιατί δεν είχα χάσει κάποιο πρόσωπο τόσο κοντινό μου οπότε δεν ήξερα πως να το κάνω”.



“Προσπαθούσα μέσα μου αλλά δεν ξέρω αν έκανα τόσο καλή δουλειά. Με τον καιρό βελτιώθηκα πάρα πολύ. Η απώλεια είναι τρελά δύσκολο πράγμα, πόσο μάλλον την ίδια περίοδο που σου έρχεται και ένα καινούργιο προσωπάκι στο σπίτι σου” συμπλήρωσε, ακόμα, ο Ίαν Στρατής στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.