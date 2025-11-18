Η Βίκυ Σταυροπούλου ευχήθηκε για τα γενέθλια της Δανάης Μπάρκα: “Είσαι το ομορφότερο τραγούδι της ζωής μου”

Τα 34 της χρόνια έκλεισε σήμερα Τρίτη (18/11) η Δανάη Μπάρκα και η μητέρα της, Βίκυ Σταυροπούλου, θέλησε να της στείλει τις γλυκές της ευχές και δημοσίως.

Η δημοφιλής ηθοποιός ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram ένα βίντεο με τη Δανάη Μπάρκα, στο οποίο τραγουδάει και της έγραψε λόγια αγάπης.

Παράλληλα, η Βίκυ Σταυροπούλου δημοσίευσε και ένα δεύτερο βίντεο με την κόρη της, αποκαλώντας την ως «το ομορφότερο τραγούδι της ζωής μου».

«Χρόνια πολλά καρδούλα μου! Για εμένα, όλα λάμπουν στα φωτεινά σου μάτια! Να είσαι υγιής, να είναι ολάνθιστος ο κήπος της καρδιάς σου, να συνεχίσεις να βουλιάζεις τις ασχήμιες της καθημερινότητας , να μας γεμίζεις αγάπη, δύναμη και αισιοδοξία!

Θα είμαι πάντα ευγνώμων που υπάρχεις, και πάντα δίπλα σου, να σε αγαπώ και να σε θαυμάζω για την αλήθεια σου, την τόλμη σου, τη στήριξη και την δοτικότητα σου! Να χαίρεσαι και να σε χαιρόμαστε, ψυχή μου», έγραψε η Βίκυ Σταυροπούλου στην ανάρτησή της.

«Μανουλίτσα. Όλα αυτά δεν θα τα είχα αν δεν είχα μεγαλώσει με σένα! Σε ευχαριστώ που υπάρχεις και σε λατρεύω», απάντησε κάτω από το βίντεο της Βίκυς Σταυροπούλου η Δανάη Μπάρκα.

Αμέσως η ανάρτηση συγκέντρωσε πολλά likes και ευχές από τους followers της. Ανάμεσα στους διάσημους φίλους της ηθοποιού που ευχήθηκαν για τα γενέθλια της κόρης της ήταν και η Δέσποινα Βανδή, η Κωνσταντίνα Μιχαήλ, ο Γιώργος Τσαλίκης και ο Αντώνης Καρυστινός.

Παράλληλα, η γνωστή ηθοποιός δημοσίευσε και ένα story με την κόρη της.

«Χρόνια πολλά Δανάη. Είσαι το ομορφότερο τραγούδι της ζωής μου», έγραψε στο βίντεο που δημοσίευσε με τη Δανάη Μπάρκα να τραγουδάει.