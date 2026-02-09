Η Βασιλική Μιλλούση και ο Λευτέρης Πετρούνιας μεταμφιέστηκαν σε πρωταγωνιστές του Μπόλιγουντ για τις Απόκριες

Σε πρωταγωνιστές του Μπόλιγουντ μεταμφιέστηκαν η Βασιλική Μιλλούση και ο Λευτέρης Πετρούνιας, έχοντας μπει στο κλίμα των Αποκριών.

Το ζευγάρι πόζαρε με φανταχτερές στολές και η αθλήτρια δημοσίευσε μερικές φωτογραφίες από τη μεταμφίεσή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα στιγμιότυπα που αναρτήθηκαν στο Instagram, η Βασιλική Μιλλούση απαθανατίζεται φορώντας μία γαλάζια στολή και με φλουριά να στολίζουν τα μαλλιά της, ενώ στο πλευρό της βρίσκεται ο χρυσός Ολυμπιονίκης, με κόκκινο γιλέκο και μπλε παντελόνι.

Δείτε τις φωτογραφίες