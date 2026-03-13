Η Βάνα Μπάρμπα αποχαιρετά τον Γιώργο Μαρίνο: Μας έμαθες πολλά, θα είσαι πάντα ένα φωτεινό αστέρι στον δρόμο μας

Η Βάνα Μπάρμπα είναι ένα ακόμα επώνυμο πρόσωπο που θέλησε να τιμήσει με μερικά λόγια τον Γιώργο Μαρίνο. Ο σόουμαν έφυγε από τη ζωή στα 87 του χρόνια με την είδηση του θανάτου του να σκορπά θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Η ηθοποιός μέσα από μία ανάρτηση στα social media είπε το δικό της «αντίο», κάνοντας λόγο για έναν «φωτεινό αστέρι» που δίδαξε πολλά. «Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Γιώργο. Μας έμαθες πολλά. Ήσουν και θα είσαι πάντα ένα φωτεινό αστέρι στον δρόμο μας», έγραψε χαρακτηριστικά η Βάνα Μπάρμπα στη δημοσίευσή της στο Instagram, αποχαιρετώντας τον Γιώργο Μαρίνο.

