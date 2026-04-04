Η τρυφερή ανάρτηση του Τζον Τραβόλτα για τα γενέθλια της κόρης του: “Σε αγαπώ για πάντα”

Μία τρυφερή ανάρτηση έκανε ο Τζον Τραβόλτα για τα γενέθλια της κόρης του, σημειώνοντας πως την αγαπάει πολύ.

Ο ηθοποιός ανέβασε το Σάββατο 4 Απριλίου μία κοινή τους φωτογραφία από το παρελθόν, όταν η Έλα Μπλου ήταν ακόμα μικρή, με τους δυο τους να κάνουν τον ίδιο μορφασμό.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Τζον Τραβόλτα έγραψε: «Χρόνια πολλά κοριτσάκι μου. Σε αγαπώ τόσο πολύ και για πάντα».

Η Έλα Μπλου απάντησε στις ευχές του πατέρα της με ένα σχόλιο κάτω από την ανάρτηση, εκφράζοντας με τη σειρά της την αγάπη της για εκείνον: «Σε αγαπώ», έγραψε.