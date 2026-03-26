Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι σχεδιάζουν να έρθουν στην Ελλάδα για το ταξίδι του μέλιτος μετά τον γάμο τους

Στην Ελλάδα σχεδιάζουν να έρθουν για το ταξίδι του μέλιτος η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι, μετά τον γάμο τους.

Σύμφωνα με τη “The Sun”, το ζευγάρι σκοπεύει να ταξιδέψει για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες αφού ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας και ανάμεσα στους προορισμούς που έχουν επιλέξει βρίσκεται και η Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται σχεδιάζουν να φτάσουν από τις Μπαχάμες μέχρι τη Λίμνη Κόμο, ενώ θέλουν να επισκεφτούν και τη Γαλλική Ριβιέρα, καθώς και την Κροατία.

Η Ελλάδα, σύμφωνα με το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, θα αποτελέσει τον τελευταίο ευρωπαϊκό προορισμό τους πριν ταξιδέψουν προς την Ασία, όμως δεν σκοπεύουν να βρεθούν σε κάποιο από τα πολυσύχναστα νησιά της χώρας. Αντιθέτως, χρειάζονται ηρεμία και ιδιωτικότητα, γι’ αυτό και στις σκέψεις τους βρίσκεται κάποιο ιδιωτικό νησί.

Ο αθλητής και η τραγουδίστρια σκοπεύουν να παντρευτούν στις 13 Ιουνίου του 2026, σύμφωνα με την «Page Six». Ο αριθμός 13 είναι σημαντικός για τη Σουίφτ, καθώς τον θεωρεί ιδιαίτερα τυχερό. Επιπλέον, φημολογείται ότι σκέφτονται να πραγματοποιήσουν τον γάμο τους στο Ρόουντ Άιλαντ, όπου η τραγουδίστρια διαθέτει σπίτι, και να διοργανώσουν έναν δεύτερο γάμο, ενδεχομένως στο Τενεσί.

