Η συγκινητική αναφορά του Γρηγόρη Αρναούτογλου στη μητέρα του: Είναι πάρα πολύ παράξενο να παρακαλάς να “φύγει” για να μην τυραννιέται

Μια ιδιαίτερα συγκινητική αναφορά στη μητέρα του, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, έκανε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο πρώτο επεισόδιο της βραδινής του εκπομπής μετά τον χαμό της.

Το βράδυ της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου, στην έναρξη του «The 2Night Show», μετά την προβολή ενός αφιερωματικού βίντεο για τη μητέρα του, ο παρουσιαστής πήρε λίγο χρόνο για να εξηγήσει γιατί η εκπομπή δεν είχε προβληθεί τις προηγούμενες μέρες. Ενημέρωσε όσους δεν το γνώριζαν πως η μητέρα του “έφυγε”, αναφέροντας πως η κυρία Κική, όπως την αποκαλούσαν, ταλαιπωρήθηκε πολύ και δεν άντεχε να τη βλέπει να υποφέρει. Όπως παραδέχτηκε, οι πρώτες μέρες χωρίς εκείνη είναι εξαιρετικά δύσκολες για τον ίδιο.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε χαρακτηριστικά: «Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες για αυτό το βίντεο που έφτιαξαν για τη μητέρα μου. Κάποιοι το γνωρίζετε, κάποιοι όχι. Η μητέρα μου έφυγε από τη ζωή πριν από κάποιες ημέρες, γι’ αυτό και δεν μας είδατε τη Δευτέρα και την Τρίτη που μας πέρασε. Δεν ένιωθα καλά και θέλω να ευχαριστήσω τον ΑΝΤ1 που μου έδωσε αυτό το οκ να μην κάνουμε τη Δευτέρα και την Τρίτη εκπομπή που ήταν λίγες ώρες πριν το τέλος με την κυρία Κική, που πολλοί από σας τη γνωρίζετε και από την τηλεόραση, αφού ελάχιστες φορές βγήκε αλλά ίσως οι παλαιότερες κυρίες από τα πρωινά τη θυμούνται να μαγειρεύει ή να λέει πράγματα για τη ζωή μας. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα τόσα μηνύματα. Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα τα τελευταία 2-2,5 χρόνια, αλλά είναι πάρα πολύ παράξενο από τη μία να παρακαλάς να φύγει από τη ζωή για να μην τυραννιέται – γιατί μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία – αλλά όταν αυτό συμβαίνει τότε καταλαβαίνεις τι είναι αυτή η απώλεια. Έγιναν όλα πάρα πολύ δύσκολα, ακόμα και μια διαφήμιση, μια ταινία, μια διαφήμιση που βλέπεις μια μάνα να αγκαλιάζει ένα παιδί ή ο μεγάλος γιος να πηγαίνει με το εγγόνι. Όλα αλλάζουν. Οι ημέρες αυτές που με βλέπετε είναι οι πρώτες που τα ζω. Αυτή είναι ίσως η νορμάλ πορεία, τα παιδιά να αποχαιρετούν τους γονείς και όχι το ανάποδο».

Δείτε το βίντεο: