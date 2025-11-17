Η συγκινητική αναφορά της Κατερίνας Καινούργιου στον Δημήτρη Σούρα, έναν χρόνο μετά τον θάνατό του: Θα με βλέπει έγκυο από ψηλά και θα χαίρεται πολύ

Συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατο του Δημήτρη Σούρα, του γνωστού ψυχιάτρου που απεβίωσε λόγω πολυοργανικής ανεπάρκειας, ύστερα από επιπλοκές από χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο μετά από ταξίδι στο Κάιρο. Η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία τον είχε φιλοξενήσει πολλές φορές στην εκπομπή της, μίλησε το πρωί της Δευτέρας (17/11) για την απώλειά του, με αφορμή το μνημόσυνο που τελέστηκε στη μνήμη του.

«Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχει περάσει ένας χρόνος από τη μεγάλη απώλεια του αγαπημένου, Δημήτρη Σούρα. Εδώ τον θυμάμαι να κάθεται δίπλα μας, να μας συμβουλεύει και σε πολλά θέματα που μας απασχολούσαν μέσα σε αυτή τη χρονιά, έλεγα: πού είναι ο Σούρας να τοποθετηθεί;», είπε αρχικά η παρουσιάστρια του Alpha και συμπλήρωσε:

«Χάθηκε τόσο γρήγορα. Μέχρι και την τελευταία στιγμή τον θυμάμαι που τον παίρναμε τηλέφωνο στο νοσοκομείο και ήθελε να βγει και να τοποθετηθεί».

«Είχε κάνει ένα ταξίδι στην Αίγυπτο του Αγίου Δημητρίου πέρσι, το περίμενε πώς και πώς, και αναρωτιόμασταν μετά αν κόλλησε κάτι από εκεί. Είχαμε αγάπη ο ένας για τον άλλο, μου έλεγε “σου εύχομαι να σε αξιώσει ο Θεός να κάνεις ένα παιδάκι, να βιώσεις την απόλυτη ευτυχία”. Σκέφτομαι πόσο πολύ θα χαίρεται που θα με βλέπει να είμαι έγκυος από εκεί ψηλά. Ήταν ένας υπέροχος φίλος, μιλούσαμε πολλές φορές τα βράδια για τα διάφορα σκαμπανεβάσματα που είχα», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου.