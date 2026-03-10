Η στιγμή που η Μαρία Καβογιάννη έμαθε για τον θάνατο της Καίτης Κωνσταντίνου: “Μίλαγε στο τηλέφωνο κι έλεγε αλήθεια τώρα;”

Πριν από έναν ακριβώς χρόνο η Καίτη Κωνσταντίνου «έφυγε» από τη ζωή μετά από μία μεγάλη μάχη με τον καρκίνο. Ο δημοσιογράφος Χάρης Χρονόπουλος αποκάλυψε πώς αντέδρασε η Μαρία Καβογιάννη όταν έμαθε τα συγκλονιστικά νέα.

Στην εκπομπή «Super Κατερίνα» προβλήθηκε την Τρίτη (10/3) ένα αφιέρωμα στην Καίτη Κωνσταντίνου, όπου μίλησε ο σκηνοθέτης Τάκης Τζαμαργιάς. Αμέσως μετά ο Χάρης Χρονόπουλος περιέγραψε τη στιγμή που η Μαρία Καβογιάννη έμαθε για τον θάνατο της καλής της φίλης και συναδέλφου.

«Εγώ πέρυσι ήμουν εκείνο το βράδυ που “έφυγε” σε μια θεατρική παράσταση και τυχαία μπροστά ήταν η Μαρία Καβογιάννη. Και την ώρα της παράστασης ακούμε να μιλάει στο τηλέφωνο και να λέει “Αλήθεια τώρα; τι έγινε;”. Και βγαίνει έξω, πολλοί λέγαμε κάτι έγινε στο σπίτι της, κάτι συνέβη. Και μετά αποχώρησε και είπε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει να βλέπει την παράσταση. Έτρεξε κατευθείαν. Εκεί, όλοι είχαμε σοκαριστεί. Είχε αδειάσει η μισή αίθουσα, γιατί ήταν μια πρεμιέρα γεμάτη από ηθοποιούς που όλοι έτρεξαν δίπλα στους ανθρώπους της», δήλωσε μετά την προβολή του βίντεο ο Χάρης Χρονόπουλος.

Εν τω μεταξύ, ο Τάκης Τζαμαργιάς είπε για την απώλεια της Καίτης Κωνσταντίνου: «Δεν το πιστεύω ακόμα. Δηλαδή πολλές φορές μιλάμε στο σπίτι μου και λέω “να της πάρω τηλέφωνο”. Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα, παρότι κλείνει ένας χρόνος. Έχει αφήσει πολύ ισχυρό αποτύπωμα πάνω μου. Νομίζω ότι οι άνθρωποι με τους οποίους συνδέεσαι και “φεύγουν” εκ των πραγμάτων παίρνουν μαζί και ένα κομμάτι δικό σου».

«Ήταν ένας άνθρωπος πολύ δυνατός και πάρα πολύ κλειστός όμως. Δεν σε βάραινε. Όταν έμαθα εγώ αυτό που έγινε και είχα πάει σπίτι της, άρχισα να κλαίω και μου λέει “τώρα στεναχωριέμαι πιο πολύ που στεναχωριέσαι εσύ”. Αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Χωρίς να λέει πολλά, ένιωθες ότι είχες έναν άνθρωπο που δεν θα σε προδώσει ποτέ», είπε ακόμα ο σκηνοθέτης.