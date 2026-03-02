MENOY

LIFESTYLE

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή για τους βομβαρδισμούς στο Ντουμπάι: “Μια εβδομάδα πριν ήμουν σε αυτά τα μέρη”

THESTIVAL TEAM

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, ο Θέμης Σοφός και τα παιδιά τους, είχαν ταξιδέψει στο Ντουμπάι, λίγες μέρες πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Το πρωί της Δευτέρας (02-03-2026) η παρουσιάστρια της εκπομπής «Happy Day» ανέφερε πως οι εικόνες από τις επιθέσεις στην πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, την έχουν σοκάρει. «Ήμουν πολύ τυχερή αλλά δεν το βλέπω έτσι» είπε ανέλυσε τους προβληματισμούς της.

Όπως ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, οι εικόνες που έρχονται από το Ντουμπάι, προκαλούν μια γενικότερη ανησυχία, καθώς μιλάμε για ένα μέρος του κόσμου, «με τρομερό πλούτο που θεωρείται το κέντρο της οικονομίας και του εμπορίου» είπε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

«Έχουμε Έλληνες παντού και ειδικά στα Εμιράτα, αυτό που συμβαίνει παιδιά, τώρα να μιλήσω για την προσωπική μου εμπειρία, που μια βδομάδα πριν ακριβώς ήμουνα σ’ αυτά τα μέρη. Ήμουν πολύ τυχερή, αλλά δεν το βλέπω έτσι. Τελικά σε ένα μέρος που θεωρείς ότι είναι το κέντρο της οικονομίας, του εμπορίου, του κόσμου, πραγματικά η τεχνολογία…

Υπάρχει οργασμός ανοικοδόμησης, υπάρχει τρομερός πλούτος, επιχειρηματικές ευκαιρίες. Όταν πλήττεται ένα τέτοιο μέρος και ξαφνικά υπάρχει οδηγία μέχρι την Τετάρτη κλειστά σχολεία, τηλεργασία και μείνετε στα σπίτια σας, σε σοκάρει το πόσο ασφαλής μπορεί να νιώθεις…», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ταξίδεψε μαζί με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, και τα τρία τους παιδιά, τη Νάγια, την Μαίρη και τον Γιάννη-Εφραίμ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις 25 Φεβρουαρίου.

