MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η Σοφία Βόσσου σχολίασε τους νέους τραγουδιστές: Τους μπλοκάρει το σύστημα, υπάρχει σκοπιμότητα

|
THESTIVAL TEAM

Τους νέους συναδέλφους της και τον τρόπο με τον οποίο φέρονται σχολίασε η Σοφία Βόσσου. Η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι το σύστημα κατευθύνει τη συμπεριφορά τους και τη στάση τους απέναντι στον κόσμο, κάνοντας λόγο για σκοπιμότητα. Όπως είπε, «κάποτε πρέπει να τελειώσει όλη αυτή η ψευτιά».

«Κοιτά, δεν φταίνε τα παιδιά. Ας μην το ρίχνουμε στα παιδιά. Είναι ένα σύστημα το οποίο “τα έχει μπλοκάρει”. Τους λέει ότι πρέπει να φέρονται με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να φοράνε κάτι συγκεκριμένο, να είναι έτσι… Δεν έχει καμία σχέση όλο αυτό με τη μουσική. Υπάρχει κάποια σκοπιμότητα πίσω από όλο αυτό», σημείωσε η Σοφία Βόσσου στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», με τις δηλώσεις της να προβάλλονται το πρωί της Τρίτης 17 Μαρτίου.

Ακολούθως, συνέκρινε τους μέντορες του παρελθόντος με τους σημερινούς, λέγοντας: «Κάποτε πρέπει να τελειώσει όλη αυτή η ψευτιά. Είναι πάρα πολύ θλιβερό όλο αυτό. Oι παλαιότεροι δάσκαλοι μας ήταν πάρα πολύ απλοί άνθρωποι. Ωραίοι, μάγκες, αγαπούσαν τον κόσμο, σεβόντουσαν. Αυτό το πράγμα, το “βεντετιλίκι”, το “φιρμιλίκι”, που όλο υπάρχει ένα τουπέ.. Ε, δεν μπορώ, κουράζομαι».

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

