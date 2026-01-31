Η Σοφία Βεργκάρα ποζάρει με μαύρο μπικίνι – Η σέξι φωτογραφία από το παρελθόν που ανέβασε στο Instagram

Την εποχή του μόντελινγκ φαίνεται να αναπόλησε η Σοφία Βεργκάρα σε πρόσφατη ανάρτησή της.

Η Σοφία Βεργκάρα είναι μια γυναίκα που διατηρείται σε απίστευτη φόρμα και φροντίζει να μας το θυμίζει συχνά με τις δημόσιες εμφανίσεις της αλλά και τις αναρτήσεις της στα social media. Ωστόσο, αυτή τη φορά η 53χρονη ηθοποιός μοιράστηκε με τους ακολούθους της ένα στιγμιότυπο από τα παλιά.

Πιο συγκεκριμένα, ανέβασε στο Instagram μια φωτογραφία που τη δείχνει μπροστά στη θάλασσα να ποζάρει φορώντας ένα μικροσκοπικό μαύρο μπικίνι και να απολαμβάνει τον ήλιο που πέφτει στο πρόσωπό της και φωτίζει τα μαλλιά της. Την ανάρτησή της δεν συνοδεύει κάποιο σχόλιο ή κάποια ιδιαίτερα επεξηγηματική λεζάντα αφού το μόνο που έγραψε είναι: «Μαϊάμι». Ωστόσο, το στιλ του μαγιό, το styling των μαλλιών της και το μακιγιάζ της μαρτυρούν ότι πρόκειται για την εποχή που έκανε μόντελινγκ, δηλαδή τις δεκαετίες του 1990 και του 2000.

Σε κάθε περίπτωση, οι αντιδράσεις των ακολούθων της ήταν άμεσες και απόθεωτικές αφού σε λιγότερο από 24 ώρες συγκέντρωσε 140.000 χιλιάδες likes και 1.400 σχόλια.

Δείτε την ανάρτηση της Σοφία Βεργκάρα:

Πηγή: bovary.gr