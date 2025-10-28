MENOY

Η Σοφία Χατζηπαντελή πόζαρε με διχτυωτή ολόσωμη φόρμα και αναστάτωσε τους followers της στο Instagram – Δείτε τη φωτογραφία

THESTIVAL TEAM

H Σοφία Χατζηπαντελή λατρεύει να προκαλεί και να μαγνητίζει τα βλέμματα και δεν είναι λίγες οι φορές που έχει μοιραστεί προχωρημένες πόζες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Μάλιστα, το διάσημο μοντέλο και πρώην κριτής του GNTM και του «My Style Rocks» έχει πιστούς ακολούθους στα social media και συχνά μοιράζεται μαζί τους αγαπημένες της στιγμές από την καθημερινότητά της.

Έτσι, τη Δευτέρα (28/10) η Σοφία Χατζηπαντέλη μοιράστηκε φωτογραφίες από μία εκδήλωση που πήγε πρόσφατα, φορώντας μία διχτυωτή ολόσωμη φόρμα.

«Τhese were marinating in my camera roll for dramatic effect», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της και κέρδισε likes και κολακευτικά σχόλια.

