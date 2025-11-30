MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η Σίσσυ Χρηστίδου συγκινήθηκε on air: Ήρθε ένας ηλικιωμένος κύριος και μου λέει “σε ευχαριστώ πάρα πολύ”

|
THESTIVAL TEAM

Ένα περιστατικό που τη συγκίνησε ιδιαίτερα περιέγραψε η Σίσσυ Χρηστίδου, μέσω της εκπομπής της, τονίζοντας ότι οι στιγμές ευτυχίας που ζούμε δεν πρέπει να θεωρούνται δεδομένες.

Η γνωστή παρουσιάστρια το πρωί της Κυριακής θέλησε να μοιραστεί με το κοινό και τους συνεργάτες της τι της συνέβη το Σάββατο το απόγευμα όταν είχε πάει σε ένα εμπορικό κέντρο με τον γιο και την ανιψιά της. Όπως αποκάλυψε η Σίσσυ Χρηστίδου κατά τη διάρκεια της κίνησης χόρευαν και τραγουδούσαν και τους παρατηρούσε ένας ηλικιωμένος άντρας.

«Είχα πάει για ψώνια χθες σε ένα εμπορικό κέντρο. Ήμουν με τον μικρό μου γιο και την ανιψιά μου και μέσα στο αμάξι χορεύαμε και τραγουδούσαμε δυνατά, όσο περιμέναμε να μπούμε στο πάρκινγκ. Και ήρθε ένας ηλικιωμένος κύριος και μου λέει “κορίτσι μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ” και του λέω “γιατί;”. Τώρα σας το λέω και συγκινούμαι…

Μου λέει “με συγκινεί πάρα πολύ όταν συναντάω την ευτυχία, κάθε φορά”. Κατάλαβα εκεί αυτό, ότι αυτές είναι οι στιγμές… Το ότι ήμασταν μέσα στο αμάξι, χορεύαμε και τραγουδούσαμε, πόσο σπουδαίο είναι», περιέγραψε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Εγώ ανατρίχιασα όταν μου το είπε. Έκανε κάτι σπουδαίο, γιατί θύμισε σε μένα πόσο σπουδαία είναι αυτή η στιγμή. Αυτές οι στιγμές περνάνε και τις θεωρούμε δεδομένες».

Σίσσυ Χρηστίδου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 9 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 30η Νοεμβρίου

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Χωρίς νερό για 3 ώρες σήμερα περιοχή στη Θεσσαλονίκη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για την ανήλικη παραβατικότητα στον δήμο Νεάπολης – Συκεών

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Λωρίδα της Γάζας: Περισσότεροι από 70.000 νεκροί από την έναρξη του πολέμου 

MEDIA NEWS 22 ώρες πριν

Ναταλία Γερμανού: Είμαι από τους ανθρώπους που έχουν απιστήσει κατά καιρούς, το έχω παραδεχθεί

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 21 ώρες πριν

“Σπίτι Μου ΙΙ”: Έφτασαν τις 94.500 οι νέες χρηματοδοτήσεις σε τρία χρόνια – Χαμηλότερα επιτόκια από τον μέσο όρο της ευρωζώνης