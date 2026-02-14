Η Σίσσυ Χρηστίδου απαντά στον Δημήτρη Παπανώτα: Εννοείς ότι εγώ, ο Συρίγος, ο Λιάγκας και η Καμπούρη έχουμε αποτύχει στην προσωπική μας ζωή επειδή έχουμε όλοι διαζύγια;

Σε μία πολύ αιχμηρή τοποθέτηση προς όλους όσοι τον κρίνουν δια της τηλεόρασης έκανε στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών ο Δημήτρης Παπανώτας και η Σίσσυ Χρηστίδου δεν παρέλειψε να του δώσει τη δική της απάντηση, στο κομμάτι που ένιωσε πως την αναλογεί.

Το πρωί του Σαββάτου (14/2) έπαιξαν οι δηλώσεις του δημοσιογράφου στο “Χαμογέλα και πάλι”, με την παρουσιάστρια να παίρνει αμέσως μετά τον λόγο για να κάνει τις διευκρινίσεις της.

«Ο Δημήτρης μου φαίνεται θυμωμένος. Εγώ θέλω να πω ότι ο δικός μας σχολιασμός αφορούσε το σχόλιο του Δημήτρη και πάντα αυτό κάνουμε. Δεν σχολιάζουμε την προσωπικότητα ενός ανθρώπου ή την προσωπική του ζωή. Ο σχολιασμός αφορούσε στη δική του διατύπωση. Μόνο εκεί διαφωνήσαμε. Ακόμα και οι συνεργάτες σου διαφώνησαν με αυτό. Εκεί δεν σε είδα να ενίστασαι. Σου έκανε εντύπωση η δική μας θέση;», ξεκίνησε να λέει η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Μπορούμε να διαφωνούμε και να συνυπάρχουμε. Παρ’ όλα αυτά, το πώς συνέχισες τη φράση σου μου “κλώτσησε” πάρα πολύ. Υποθέτω ότι εννοείς τα διαζύγιά μας; Ολονών μας; Το δικό μου, του Νίκου (Συρίγου), του Λιάγκα, της Καμπούρη; Ότι είμαστε όλοι με διαζύγια και δεν έχουμε πετύχει; Δεν ξέρω πώς το έδεσες όλο αυτό, πώς θεωρείς ότι όλο αυτό σχετίζεται και δένει με την κουβέντα», συνέχισε εμφανώς ενοχλημένη η παρουσιάστρια.

«Πώς αφαιρείται από εμάς το δικαίωμα του σχολίου, επειδή στην προσωπική μας ζωή θεωρείς εσύ ότι έχουμε αποτύχει; Δεν ξέρω», κατέληξε στην τοποθέτησή της η Σίσσυ Χρηστίδου.

Λιτός επέλεξε να είναι στη δική του απάντηση ο Νίκος Συρίγος, ο οποίος αρκέστηκε να πει: «Σε ό,τι αφορά τα σχόλια Παπανώτα για την προσωπική μου ζωή, θέλω να τραβήξω το καζανάκι».