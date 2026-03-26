Η Ριάνα περιέγραψε τον εφιάλτη με τους πυροβολισμούς στην έπαυλή της: “Μας σκοτώνουν” φώναξε πέφτοντας στο πάτωμα

Λεπτομέρειες από την επίθεση με πυροβολισμούς στην έπαυλή της στο Λος Άντζελες στις αρχές Μαρτίου, περιέγραψε η Ριάνα, αποκαλύπτοντας πώς σώθηκε την τελευταία στιγμή μαζί με τον ASAP Rocky.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια κατέθεσε στις Αρχές ότι βρισκόταν μέσα σε ένα τρέιλερ στον χώρο της έπαυλής της στο Λος Άντζελες, όταν άκουσε «δέκα δυνατούς μεταλλικούς κρότους», που αρχικά δεν κατάλαβε τι ήταν.

Στη συνέχεια η Ριάνα είπε ότι όταν κοίταξε έξω, συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για πυροβολισμούς και ότι το τρέιλερ βρισκόταν ακριβώς στη γραμμή πυρός.

Η τραγουδίστρια έσπευσε να ξυπνήσει τον σύντροφό της, ASAP Rocky, φωνάζοντάς του «μας πυροβολούν» και για να προστατευτούν, τον έριξε στο πάτωμα, πέφτοντας και η ίδια. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Daily Mail, η ίδια ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε δεχθεί απειλές μέσω social media, χωρίς ωστόσο να συνδέει κάποιο πρόσφατο περιστατικό με την επίθεση.

Από την πλευρά του, ο A$AP Rocky φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είχε στο παρελθόν πρόβλημα με γυναίκα stalker, δίνοντας μάλιστα και φωτογραφία της.

Την ώρα της επίθεσης, τα τρία παιδιά του ζευγαριού βρίσκονταν μέσα στο σπίτι μαζί με τη μητέρα της Ριάνα και μέλη του προσωπικού. Ως δράστης φέρεται η Ιβάνα Λισέτ Ορτίζ, η οποία κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ με ημιαυτόματο όπλο κατά της έπαυλης. Αντιμετωπίζει πολλαπλές κακουργηματικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 10 για επίθεση με όπλο και τρεις για πυροβολισμούς σε κατοικημένο χώρο.

Η κατηγορούμενη έχει δηλώσει αθώα ενώπιον του δικαστηρίου. Σε περίπτωση καταδίκης αντιμετωπίζει ακόμη και ποινή ισόβιας κάθειρξης.