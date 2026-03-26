Η Ριάνα περιέγραψε τον εφιάλτη με τους πυροβολισμούς στην έπαυλή της: “Μας σκοτώνουν” φώναξε πέφτοντας στο πάτωμα

THESTIVAL TEAM

Λεπτομέρειες από την επίθεση με πυροβολισμούς στην έπαυλή της στο Λος Άντζελες στις αρχές Μαρτίου, περιέγραψε η Ριάνα, αποκαλύπτοντας πώς σώθηκε την τελευταία στιγμή μαζί με τον ASAP Rocky.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια κατέθεσε στις Αρχές ότι βρισκόταν μέσα σε ένα τρέιλερ στον χώρο της έπαυλής της στο Λος Άντζελες, όταν άκουσε «δέκα δυνατούς μεταλλικούς κρότους», που αρχικά δεν κατάλαβε τι ήταν.

Στη συνέχεια η Ριάνα είπε ότι όταν κοίταξε έξω, συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για πυροβολισμούς και ότι το τρέιλερ βρισκόταν ακριβώς στη γραμμή πυρός.

Η τραγουδίστρια έσπευσε να ξυπνήσει τον σύντροφό της, ASAP Rocky, φωνάζοντάς του «μας πυροβολούν» και για να προστατευτούν, τον έριξε στο πάτωμα, πέφτοντας και η ίδια. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Daily Mail, η ίδια ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε δεχθεί απειλές μέσω social media, χωρίς ωστόσο να συνδέει κάποιο πρόσφατο περιστατικό με την επίθεση.

Από την πλευρά του, ο A$AP Rocky φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είχε στο παρελθόν πρόβλημα με γυναίκα stalker, δίνοντας μάλιστα και φωτογραφία της.

Την ώρα της επίθεσης, τα τρία παιδιά του ζευγαριού βρίσκονταν μέσα στο σπίτι μαζί με τη μητέρα της Ριάνα και μέλη του προσωπικού. Ως δράστης φέρεται η Ιβάνα Λισέτ Ορτίζ, η οποία κατηγορείται ότι άνοιξε πυρ με ημιαυτόματο όπλο κατά της έπαυλης. Αντιμετωπίζει πολλαπλές κακουργηματικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων 10 για επίθεση με όπλο και τρεις για πυροβολισμούς σε κατοικημένο χώρο.

Η κατηγορούμενη έχει δηλώσει αθώα ενώπιον του δικαστηρίου. Σε περίπτωση καταδίκης αντιμετωπίζει ακόμη και ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Rihanna

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Βενιζέλος: Το ΠΑΣΟΚ οφείλει έναντι της χώρας να θέσει ως εκλογικό στόχο τη νίκη του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Ν. Ανδρουλάκης: Η πολιτική αλλαγή είναι προϋπόθεση για την πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα του τόπου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Ο Δένδιας παρουσίασε τα νέα οπλικά συστήματα που είδαμε στην παρέλαση – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Ιβάν Σβιτάιλο: Δεν ήθελα πάντα να κάνω οικογένεια, ο χωρισμός των γονιών μου άφησε πολλά κενά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Fuel Pass 2026: Κίνδυνος από την αποστολή ψεύτικων μηνυμάτων SMS για την υποβολή αίτησης

ΥΓΕΙΑ 17 ώρες πριν

Θέλετε να χάσετε βάρος; Μία βαρετή συνήθεια μπορεί να σας βοηθήσει