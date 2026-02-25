Η Πάμελα Άντερσον δεν θέλει μια νέα σχέση: Με το φλερτ είμαι καλυμμένη για έναν ολόκληρο χρόνο

Η Πάμελα Άντερσον δεν θέλει κάποιον άντρα στη ζωή της. Η 58χρονη ηθοποιός, που στο ιστορικό της έχει μία πολυτάραχη ερωτική ζωή και πέντε γάμους ξεκαθάρισε ότι το περιστασιακό φλερτ είναι αρκετό και ότι δεν έχει ανάγκη από κάποια σχέση.

«Θέλω απλώς να απελευθερώσω τον δράκο. Δεν χρειάζομαι κανέναν να στέκεται εμπόδιο στον δρόμο μου. Θέλω να το βγάλω προς τα έξω. Συμβαίνει σε διαφορετικές στιγμές στη ζωή του καθενός, και αυτή είναι η δική μου στιγμή», δήλωσε σε συνέντευξή της στο Another Magazine, σχετικά με τα προσωπικά της.

Επικαλούμενη κάποια λόγια του Όσο, σημείωσε: «Υπάρχει εκείνο το υπέροχο απόφθεγμα του Όσο – “Η ικανότητα να είσαι μόνος είναι η ικανότητα να αγαπάς.” Εκεί βρίσκομαι τώρα».

Παρότι δεν αναζητά σύντροφο, δεν λέει «όχι» στο φλερτ. «Πού και πού θα υπάρξει ένα φλερτ ή κάποιος θα θέλει να βγούμε για δείπνο ή να μιλήσουμε για το μέλλον και είναι συναρπαστικό. Είναι σαν να λέω: “Εντάξει, είμαι καλυμμένη για έναν ολόκληρο χρόνο, ευχαριστώ”».

Η Πάμελα ΄Άντερσον έχει παντρευτεί πέντε φορές, μία τον Τόμι Λι, μία τον Kid Rock και τον σωματοφύλακά της Νταν Χέιχερστ, ενώ δύο φορές τον ίδιο άνδρα, τον παίκτη πόκερ Ρικ Σάλομον.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Πάμελα Άντερσον ανέτρεξε στα χρόνια του Baywatch και του Playboy, λέγοντας πως τότε είχε «υποτιμηθεί» και «είχε γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης».

«Δεν είμαι αθώα εδώ. Ήμουν συμμέτοχη, γιατί κάποια στιγμή, ειδικά στην αρχή της καριέρας μου και των σχέσεών μου και σε όσα συνέβησαν στην προσωπική μου ζωή, ήταν απλώς εκμετάλλευση και κάπως τα παράτησα. Σκεφτόμουν: “Λοιπόν, αυτή είμαι.” Απλώς με το ότι ήμουν στο Playboy και στο Baywatch και ακόμη και οι άνθρωποι γύρω μου εκείνη την εποχή, με υποτιμούσαν. “Ναι, κοριτσάκι, έτσι το κάνεις”», εξομολογήθηκε.

«Ένιωθα σχεδόν σαν, εντάξει, το αξίζω αυτό. Κάτι που ξέρω τώρα ότι δεν ίσχυε, κοιτάζοντας πίσω, αλλά εκείνη τη στιγμή σκεφτόμουν, ναι, καταλαβαίνω γιατί το λένε αυτό. Μου πήρε χρόνια να το αποτινάξω, γιατί απλώς πήγαινα με το ρεύμα, σκεπτόμενη: “Εντάξει, κάνω ριάλιτι και απλώς προσπαθώ να κρατήσω τα φώτα αναμμένα. Πήρα διαζύγιο. Δεν πήρα καμία αποζημίωση από άνδρες, δεν βασιζόμουν σε κανέναν», συμπλήρωσε.