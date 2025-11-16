MENOY

Η Ορθούλα Παπαδάκου στο νοσοκομείο: Η επέμβαση που έκανε και το δημόσιο μήνυμα στους θαυμαστές της

THESTIVAL TEAM

Μία νέα περιπέτεια αντιμετωπίζει με την υγεία της η Ορθούλα Παπαδάκου, καθώς όπως αποκάλυψε είναι στο νοσοκομείο και μάλιστα πρόσφατα βρέθηκε στο χειρουργικό κρεβάτι.

Η πρώην μπασκετμπολίστρια και παίκτρια του πρώτου «Survivor» αποκάλυψε μέσω του Instagram το βράδυ του Σαββάτου (15/11) ότι αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα στο γόνατό της και για τον λόγο αυτό υποβλήθηκε σε επέμβαση.

Παρόλα αυτά η Ορθούλα Παπαδάκου δεν χάνει το χαμόγελό της, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες που μοιράστηκε με τους followers της.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και πλέον βρίσκεται ήδη στη φάση της αποκατάστασης.

«Ευχαριστώ τον Δρ. Παναγιώτη Νταγιόπουλο για την καταπληκτική δουλειά στην αποκατάσταση του γόνατός μου. Εκτός από εξαιρετικός χειρουργός… και εξαιρετικός άνθρωπος! Νιώθω ευγνώμων και έτοιμη για την επιστροφή μου! Ημέρα 1η και ήδη περπατάω! Ευλογημένη!», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η Ορθούλα Παπαδάκου.

Σημειώνεται ότι στο παρελθόν η Ορθούλα Παπαδάκου είχε αποκαλύψει ότι πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας.

«Να λέμε δόξα τω Θεώ κάθε μέρα που είμαστε εδώ. Δεν πρέπει να έχουμε δεδομένη τη ζωή. Ο κύκλος μου σταμάτησε το 2011, κουράστηκα. Δεν υπήρξε και κάτι που να μου τραβήξει το ενδιαφέρον. Γύρισα στο πτυχίο μου και δούλευα σε μια πολυεθνική εταιρεία. Μου δίνει μεγάλη ευχαρίστηση που έχω αφήσει ένα καλό όνομα σε έναν χώρο που είναι δύσκολος.

Μέχρι να γίνει η διάγνωσή μου δεν ήξερα τι είχα. Πέρασα μια τρέλα. Έκανα ένα βήμα πίσω όταν έχασα τον ανιψιό μου γιατί είναι αυτοάνοσο και δεν μπορούσα να ελέγξω τον εαυτό μου. Να λέμε δόξα τω Θεώ κάθε μέρα που είμαστε εδώ. Δεν πρέπει να έχουμε δεδομένη τη ζωή. Ταλαιπωρήθηκα τα πρώτα 2-3 χρόνια, τώρα είμαι στην καλύτερη φάση της ζωής μου και ψυχολογικά», είχε αναφέρει σε συνέντευξή της το 2024.

