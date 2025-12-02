MENOY

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της στόλισε η Ντορέττα Παπαδημητρίου.

Τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram ένα βίντεο, στο οποίο έδειχνε το πριν και το μετά του στολισμού.

Αρχικά, η Ντορέττα Παπαδημητρίου πόζαρε χορεύοντας δίπλα στο δέντρο, στο οποίο δεν είχε τοποθετήσει ακόμα τα στολίδια, ενώ στη συνέχεια εμφανίστηκε με χριστουγεννιάτικη ενδυμασία, παρουσιάζοντας το ολοκληρωμένο αποτέλεσμα.

«Και του χρόνου με υγεία, αγάπη, τύχη, χαρά και όλα τα καλά» ευχήθηκε η ηθοποιός στους ακολούθους της μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής της.

Δείτε το βίντεο

Ντορέττα Παπαδημητρίου

