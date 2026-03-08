MENOY

Η Νικολέττα Ράλλη εύχεται “χρόνια πολλά” σε όλες τις γυναίκες: “Για όλα τα κορίτσια που μεγαλώνουν για να γίνουν δυνατές”

THESTIVAL TEAM

Ένα δημοσίευμα της “Real News” έγραφε ότι η Νικολέττα Ράλλη και ο σύζυγός, Μιχάλης Ανδρούτσος, πήραν χωριστούς δρόμους, ωστόσο η παρουσιάστρια δεν έχει επιβεβαιώσει, αλλά ούτε διαψεύσει την είδηση.

Την Κυριακή (08/03) η Νικολέττα Ράλλη έκανε την πρώτη της ανάρτηση, μετά τις φήμες χωρισμού, ωστόσο δεν ασχολήθηκε με το εν λόγω θέμα, αλλά θέλησε να ευχηθεί «χρόνια πολλά» σε όλες τις γυναίκες με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

«Για όλα τα κορίτσια που μεγαλώνουν για να γίνουν δυνατές γυναίκες. Χρόνια πολλά σε όλες μας», έγραψε στην ανάρτησή της η Νικολέττα Ράλλη.

