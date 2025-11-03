Η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου τράβηξε όλα τα βλέμματα κάνοντας ελεύθερη πτώση από αεροπλάνο στο Ντουμπάι – Δείτε βίντεο

H Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, η οποία στις διακοπές της στο Ντουμπάι αποφάσισε να κάνει ελεύθερη πτώση από αεροπλάνο.

Η γνωστή ηθοποιός και μοντέλο, Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, μοιράστηκε τη συγκλονιστική αυτή εμπειρία της ελεύθερης πτώσης ανεβάζοντας στο Instagram ένα βίντεο γεμάτο αδρεναλίνη από εκείνη να πέφτει από τον ουρανό, δείχνοντας και την πανέμορφη θέα που είχε από ψηλά.

Στο βίντεο φαίνεται να προετοιμάζεται φορώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό και στη συνέχεια κάνει το μεγάλο άλμα στο κενό μαζί με τον εκπαιδευτή της.

Όπως έγραψε στην λεζάντα του βίντεο της: «Απλά να θυμάσαι ότι αν μπορώ να πηδήξω από ένα αεροπλάνο γελώντας, νομίζεις ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που με φοβίσουν;».