Η Νάνα Μούσχουρη αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: “Δε θα χαθείς ποτέ από τις ζωές μας”

Με ένα απόσπασμα από την παρουσία τους σε εκπομπή του BBC αποχαιρέτησε η Νάνα Μούσχουρη τη Μαρινέλλα που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο.

«Μαρινέλλα μου, δε θα χαθείς ποτέ από τις ζωές μας», γράφει και προσθέτει: «Θυμάμαι πάντα με αγάπη τα πρώτα μας βήματα».

«Καλό ταξίδι, αγαπημένη μου, με απέραντο θαυμασμό, Νάνα», γράφει.

Στην ανάρτηση εμφανίζονται φωτογραφίες τους ενώ ακούγονται να τραγουδούν το «Μινόρε της Αυγής» στην εκπομπή του BBC «Presenting Nana Mouskouri» με καλεσμένη την Μαρινέλλα τον Μάιο του 1971.