Η Νάνα Μούσχουρη αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: “Δε θα χαθείς ποτέ από τις ζωές μας”

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με ένα απόσπασμα από την παρουσία τους σε εκπομπή του BBC αποχαιρέτησε η Νάνα Μούσχουρη τη Μαρινέλλα που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο.

«Μαρινέλλα μου, δε θα χαθείς ποτέ από τις ζωές μας», γράφει και προσθέτει: «Θυμάμαι πάντα με αγάπη τα πρώτα μας βήματα».

«Καλό ταξίδι, αγαπημένη μου, με απέραντο θαυμασμό, Νάνα», γράφει.

Στην ανάρτηση εμφανίζονται φωτογραφίες τους ενώ ακούγονται να τραγουδούν το «Μινόρε της Αυγής» στην εκπομπή του BBC «Presenting Nana Mouskouri» με καλεσμένη την Μαρινέλλα τον Μάιο του 1971.

Μαρινέλλα Νάνα Μούσχουρη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Κύκλωμα απάτης στον ΕΦΚΑ: Στη φυλακή δύο λογιστές, ένας διαφημιστής και ο πρώην παίκτης ριάλιτι – Τι είπαν στις απολογίες τους

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Στα χέρια της ΕΛΑΣ 19χρονος που εκβίαζε ανηλίκους: Απέσπασε πάνω από 11.000 ευρώ, πώς τρομοκρατούσε τα θύματα του

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Αντώνης Ρέμος: Το φωτογραφικό άλμπουμ με τις αγαπημένες του στιγμές με τη Μαρινέλλα

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Παραμένει υπό κράτηση η 77χρονη που συνελήφθη μετά τον θάνατο του 82χρονου συζύγου της

LIFESTYLE 15 ώρες πριν

“Λύγισε” η Μαρία Μπεκατώρου για τον πατέρα της: “Χάρηκα που με είδε επιτυχημένη, πριν φύγει από τη ζωή”

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Marseaux: Είμαι από τη φύση μου πιο ραπερού, δεν νιώθω ποτέ γκόμενα