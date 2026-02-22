MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η μητέρα της Κλαυδίας ξεσπά σε κλάματα με το νέο της τραγούδι – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Σε κλάματα ξέσπασε η μητέρα της Κλαυδίας μόλις άκουσε το νέο της τραγούδι και η τραγουδίστρια την τράβηξε βίντεο και το δημοσίευσε στα social media.

Η Κλαυδία ανέβασε στο TikTok το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου τη στιγμή που έβαλε για πρώτη φορά στη μητέρα της να ακούσει τους στίχους της από το ακυκλοφόρητο κομμάτι της, με εκείνη να δακρύζει και να σκουπίζει το πρόσωπό της με ένα χαρτομάντηλο στη συνέχεια, χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της.

@itsmeklavdia

🥹

♬ original sound – klavdia

Η τραγουδίστρια στην ανάρτησή της έγραψε: «Η μαμά μου αντιδρά στο νέο μου τραγούδι».

Η Κλαυδία είναι πολύ δεμένη με την οικογένειά της, η οποία πέρυσι, όταν η ίδια συμμετείχε στην Eurovision, τη στήριζε δημόσια καθ’ όλη τη διάρκεια, κάνοντας δηλώσεις στις εκπομπές και απαντώντας ακόμη και στα αρνητικά σχόλια που μπορεί να γράφονταν για εκείνη και την εμφάνισή της στον διαγωνισμό.

Καλυδία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Σε ισχύ τα μέτρα της Τροχαίας για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας – Τι ισχύει

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Γιγαντιαία κινητοποίηση της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, F-22 πέρασαν από τη Βρετανία, F-35 στη Σούδα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 λεπτά πριν

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αντιμετώπισε επιτυχώς 223 έκτακτα περιστατικά στο Καρναβάλι της Πάτρας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Κοζάνη: Συνελήφθη 39χρονη που τραβούσε βίντεο με το κινητό της κατά τη διάρκεια δίκης

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

Ελένη Χατζίδου: Θα ήθελα να ρωτήσω τον Γιώργο Λιάγκα γιατί φάσκει και αντιφάσκει, δεν το λέω με χιούμορ

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Βίντεο σοκ από τις ΗΠΑ: Αγροτικό εκτοξεύτηκε 30 μέτρα στον αέρα και έπεσε σε σπίτι