Η Μελίνα Νικολαΐδη τραγούδησε α καπέλα Βασίλη Παπακωνσταντίνου – Δείτε βίντεο

Η Μελίνα Νικολαΐδη ερμήνευσε ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του Βασίλη Παπακωνσταντίνου και στη συνέχεια μοιράστηκε σχετικό βίντεο στα social media.

Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη παρουσίασε στους διαδικτυακούς της φίλους μια διασκευή του «Να κοιμηθούμε αγκαλιά».

Την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το απόσπασμα από την ερμηνεία της και έγραψε «”Να κοιμηθούμε αγκαλιά”. Μίνι α καπέλα διασκευή από εμένα» στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε τη δημοσίευσή της.

