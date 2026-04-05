Η Μαρία Αντωνά θα κάνει Πάσχα με τον Γιώργο Λιάγκα στην Τήνο: “Πραγματικά ανυπομονώ”

Μαζί θα περάσουν τις ημέρες του Πάσχα η Μαρία Αντωνά και ο Γιώργος Λιάγκας και μάλιστα θα ταξιδέψουν στο αγαπημένο τους νησί, το οποίο δεν είναι άλλο από την Τήνο.

Την αποκάλυψη έκανε η νεαρή παρουσιάστρια την Κυριακή (05/04) μέσω της εκπομπής «Σαββατοκύριακο παρέα», στην οποία συμμετέχει, όταν η Κατερίνα Καραβάτου στο φινάλε ρώτησε τη Μαρία Αντωνά και τους υπόλοιπους συνεργάτες της πώς θα περάσουν φέτος το Πάσχα.

Έτσι, εκείνη είπε «on air» ότι σκοπεύει να ταξιδέψει με τον Γιώργο Λιάγκα στην Τήνο.

Αυτό είναι άλλωστε το αγαπημένο νησί του γνωστού παρουσιαστή και το επισκέπτεται πολλές φορές κάθε χρόνια, σε κάθε ευκαιρία που θα του δώσει.

Mάλιστα, η Μαρία Αντωνά τόνισε ότι αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα κάνει Πάσχα στο «νησί της Παναγιάς».

«Εμείς θα πάμε στην Τήνο. Είναι η πρώτη φορά που θα ζήσω Πάσχα εκεί και πραγματικά ανυπομονώ πολύ, γιατί έχω και μια ιδιαίτερη ψυχική σύνδεση με την Παναγιά της Τήνου. Οπότε, χαίρομαι πολύ», είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Αντωνά.