MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η Μάργκοτ Ρόμπι εξήγησε γιατί επέμεινε να μείνει γυμνή σε σκηνή της ταινίας “Ο Λύκος της Wall Street”

|
THESTIVAL TEAM

Τον λόγο που επέμενε για τη γυμνή σκηνή στην ταινία «Ο Λύκος της Wall Street» εξήγησε η Μάργκοτ Ρόμπι, 13 χρόνια μετά την κυκλοφορία της.

Η ηθοποιός, η οποία υποδύθηκε τη Ναόμι στην ταινία, μιλώντας στο podcast Talking Pictures, αναφέρθηκε στη χαρακτηριστικά σκηνή γνωριμίας της με τον κινηματογραφικό Τζόρνταν Μπέλφορτ που υποδυόταν ο Λεονάρντι Ντικάπριο, κατά την οποία προσπαθεί να τον αποπλανήσει και εμφανίζεται μπροστά του χωρίς ρούχα.

Ο σκηνοθέτης της είχε προτείνει να φορέσει ρόμπα στη συγκεκριμένη σκηνή, εάν δεν αισθανόταν άνετα. Η ίδια, ωστόσο, διαφώνησε, καθώς θεωρούσε ότι αυτό δεν εξυπηρετούσε τον χαρακτήρα που υποδυόταν: «Αυτό δεν είναι κάτι που θα έκανε σε εκείνη τη σκηνή. Το νόημα είναι ότι θα εμφανιστεί εντελώς γυμνή, αυτό είναι το χαρτί που παίζει», δήλωσε.

Η Ρόμπι στο παρελθόν είχε αποκαλύψει ότι συνέβαλε στη διαμόρφωση της σχέσης και άλλων των χαρακτήρων της ταινίας, προτείνοντας αλλαγές στο σενάριο. Όπως είχε πει σε εκδήλωση του BAFTA, αρχικά η σκηνή του διαζυγίου ήταν πιο απλή, όμως έπειτα από συζήτηση με τον Μάρτιν Σκορσέζε και τον ΝτιΚάπριο, εμπλουτίστηκε.

Η ηθοποιός είχε δηλώσει: «Αρχίσαμε να αυτοσχεδιάζουμε και κλειστήκαμε σε ένα δωμάτιο μέχρι περίπου τις τρεις το πρωί και καταλήξαμε σε όλο αυτό. Και στη σκηνή που προηγείται».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Πειραιάς: Συγκλονίζει η γιαγιά του εφήβου που παρασύρθηκε από λεωφορείο – “Είναι σοβαρό γιατί είναι 17 χρονών παλικάρι”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Καρυστιανού: Στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών θα είμαστε πανέτοιμοι

LIFESTYLE 18 ώρες πριν

Αυλαία για την Άννα Βίσση στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται: Τραγούδησε με τον Καρβέλα και ανακοίνωσε τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Good Job Nicky για Σοφία Αλιμπέρτη: Την λατρεύω, δεν θα μπορούσα να φανταστώ μία ζωή χωρίς τη μητέρα μου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Μητσοτάκης από Μεσολόγγι: “Πραγματοποιούμε τη δικιά μας έξοδο από μία Ελλάδα χαμηλών προσδοκιών”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 19 ώρες πριν

Πειραιάς: Καθαρό το αλκοτέστ του οδηγού του λεωφορείου – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τον 17χρονο