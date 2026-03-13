Η Λουκία Παπαδάκη για το διαζύγιο της: Έχω κάνει εκατομμύρια λάθη και θα τα κάνεις και συ, είπα στον γιο μου

Καλεσμένη του Μιχάλη Κεφαλογιάνη βρέθηκε η Λουκία Παπαδάκη στο νέο επεισόδιο για την εκπομπή “Ζω καλά” στον ΣΚΑΪ, το οποίο και θα προβληθεί ολόκληρο το πρωινό του Σαββάτου. Σ’ αυτή τη συνέντευξη, λοιπόν, η αγαπημένη ηθοποιός αναφέρθηκε στον τρόπο που αντιμετώπισε, ως ενήλικας πλέον, ο γιος της το διαζύγιο της πριν από κάποια χρόνια.

Πιο συγκεκριμένα, όπως βλέπουμε και στο sneak preview της εκπομπής, η Λουκία Παπαδάκη εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “ο γιος μου σήμερα είναι 27 χρονών. Για το διαζύγιο μου γύρισε και μου είπε κάποια στιγμή, ως ενήλικας πλέον, “μην ανησυχείς, μάνα, καλά τα έκανες”. Επειδή ακριβώς είμαι με αναγνωρισμένα τα λάθη μου, αλίμονο”.

“Και του είπα “αγάπη μου, έχω κάνει εκατομμύρια λάθη και θα τα κάνεις και συ”. Και θα τα κάνουμε πάλι και πρέπει να τα κάνουμε”.

“Απλώς είναι το πως τα μαζεύεις και ουσιαστικά είναι το βλέμμα στο τέρμα. Τι σημαίνει δηλαδή αυτό για το τέρμα. Όχι, από πεντέμισι ή έξι χρονών , τι σημαίνει στα 28 και στα 35” υπογράμμισε, εν συνεχεία, η Λουκία Παπαδάκη στη νέα τηλεοπτική της εμφάνιση στην εκπομπή υγείας του Μιχάλη Κεφαλογιάννη στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

