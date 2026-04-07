Η Lady Gaga ακύρωσε τελευταία στιγμή συναυλία της λόγω αναπνευστικής λοίμωξης: “Είμαι συντετριμμένη και λυπάμαι τόσο”

Την τελευταία στιγμή ακύρωσε η Lady Gaga συναυλία της λόγω αναπνευστικής λοίμωξης, εκφράζοντας τη λύπη της για την εξέλιξη αυτή.

Η τραγουδίστρια ενημέρωσε τους θαυμαστές της για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την υγεία της, μέσω ενός Instagram story που έκανε τη Δευτέρα 6 Απριλίου, ανακοινώνοντας έτσι πως δεν θα εμφανιζόταν στο Μόντρεαλ.

Παράλληλα, τόνισε πως η κατάστασή της επιδεινώθηκε παρά τις προσπάθειες ξεκούρασης και ανάρρωσης.

Όπως έγραψε: «Γεια σε όλους, λυπάμαι πολύ που σας ενημερώνω ότι δεν μπορώ να εμφανιστώ απόψε και πρέπει να ακυρώσω τη συναυλία. Τις τελευταίες ημέρες παλεύω με μια αναπνευστική λοίμωξη και κάνω ό,τι μπορώ για να ξεκουραστώ και να αναρρώσω. Όμως η κατάστασή μου χειροτέρεψε. Ο γιατρός μου με συμβούλεψε να μην εμφανιστώ σήμερα και, για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να σας προσφέρω την ποιότητα της εμφάνισης που αξίζετε».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Ξέρω πόσο απογοητευτικό είναι αυτό. Και πραγματικά δεν θα μπορούσα να νιώθω χειρότερα που σας απογοητεύω. Λυπάμαι πολύ για όλους όσοι έκαναν σχέδια να είναι εκεί και να με στηρίξουν. Το να βρίσκομαι στο Μόντρεαλ και να εμφανίζομαι για εσάς την Πέμπτη και την Παρασκευή ήταν μαγικό και βαθιά σημαντικό για μένα. Για όποιον θα ερχόταν σήμερα στο live είμαι απόλυτα συντετριμμένη και λυπάμαι τόσο».

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν η συναυλία θα επαναπρογραμματιστεί. Η περιοδεία Mayhem Ball Tour, που ξεκίνησε το περασμένο καλοκαίρι, ολοκληρώνεται με δύο εμφανίσεις στη Μινεάπολη στις 9 και 10 Απριλίου, ενώ ο τελευταίος σταθμός θα είναι η Νέα Υόρκη στις 13 Απριλίου, στο Madison Square Garden.

