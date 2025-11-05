MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η Κόνι Μεταξά έγινε μελαχρινή – Δείτε το βίντεο με το νέο της λουκ

|
THESTIVAL TEAM

Μία μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της έκανε η Κόνι Μεταξά, καθώς αποχωρίστηκε το ξανθό χρώμα των μαλλιών της, με το οποίο την είχαν συνηθίσει οι θαυμαστές της.

Φαίνεται πως μετά τον χωρισμό της από τον Μάριο Καπότση έρχεται περίοδος αλλαγών, με την ίδια να ξεκινά από το λουκ της. Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έδειξε στους ακόλουθούς της τη νέα της εμφάνιση.

Όπως φαίνεται, η Κόνι Μεταξά υιοθέτησε ένα μελαχρινό λουκ, βάφοντας τα μαλλιά της καστανά, ενώ τα σχόλια που δέχτηκε κάτω από την ανάρτησή της ήταν ιδιαίτερα θετικά.

Δείτε το βίντεο

Κόνι Μεταξά

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Καραχάλιος: Η Καρυστιανού με φώναξε να οργανώσουμε ένα κίνημα – Αν θέλει το ΚΥΜΑ της δίνω αύριο το domain

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις συντήρησης και βελτίωσης του οδικού δικτύου στη Χαλκιδική

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Κρατερός Κατσούλης για τη συνεργασία του με τη Μαρία Ηλιάκη: Δεν την ήξερα, ούτε είναι δικός μου άνθρωπος, αλλά της Κατερίνας Καραβάτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Κ. Χατζηδάκης: Οι 7 προτεραιότητες για το 2026 – Μεγαλύτερη σοβαρότητα στο πολιτικό σκηνικό, διότι ό,τι χτίζεται με κόπο, μπορεί να γκρεμιστεί αρκετά εύκολα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 11 ώρες πριν

Αγγελούδης: Να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα στη διακοπή λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης – Ζήτησα περισσότερα δρομολόγια αστικών και επέκταση του ωραρίου τους

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Απαλλάχθηκε ο πρώην Νομάρχης Κιλκίς για ηθική αυτουργία σε απιστία αναφορικά με τα “45άρια” έργα