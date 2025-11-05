Η Κόνι Μεταξά έγινε μελαχρινή – Δείτε το βίντεο με το νέο της λουκ
THESTIVAL TEAM
Μία μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της έκανε η Κόνι Μεταξά, καθώς αποχωρίστηκε το ξανθό χρώμα των μαλλιών της, με το οποίο την είχαν συνηθίσει οι θαυμαστές της.
Φαίνεται πως μετά τον χωρισμό της από τον Μάριο Καπότση έρχεται περίοδος αλλαγών, με την ίδια να ξεκινά από το λουκ της. Σε βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έδειξε στους ακόλουθούς της τη νέα της εμφάνιση.
Όπως φαίνεται, η Κόνι Μεταξά υιοθέτησε ένα μελαχρινό λουκ, βάφοντας τα μαλλιά της καστανά, ενώ τα σχόλια που δέχτηκε κάτω από την ανάρτησή της ήταν ιδιαίτερα θετικά.
Δείτε το βίντεο
