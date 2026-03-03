Η Κλόε Καρντάσιαν φοβάται το ΑΙ: Ακόμα και τα βίντεο με τον πατέρα μου με ανατριχιάζουν

Τον φόβο και την έντονη δυσφορία που της προκαλεί η ραγδαία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης εξέφρασε η Κλόε Καρντάσιαν, αποκαλύπτοντας ότι ακόμη και βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με AI και απεικονίζουν τον εκλιπόντα πατέρα της να τη φιλά στο μέτωπο, την κάνουν να ανατριχιάζει.

Μιλώντας στο podcast της, Khloé In Wonder Land, η 41χρονη δήλωσε χαρακτηριστικά: «Είμαι τρομοκρατημένη από την Τεχνητή Νοημοσύνη». Παρότι αναγνωρίζει ότι πολλοί θεωρούν τέτοιου είδους βίντεο «γλυκά» ή συγκινητικά, η ίδια τα βρίσκει «απλώς περίεργα» και ομολογεί ότι της προκαλούν έντονη αμηχανία.

Ο πατέρας της, Ρόμπερτ Καρντάσιαν, πέθανε το 2003 σε ηλικία 59 ετών από καρκίνο του οισοφάγου, όταν εκείνη ήταν μόλις 19 ετών.

Deepfakes και σύγχυση στην ψηφιακή εποχή



Η Κλόε Καρντάσιαν τόνισε ότι η διάδοση βίντεο που δημιουργούνται με AI έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο, ώστε συχνά δυσκολεύεται να διακρίνει τι είναι αληθινό.



«Βλέπω βίντεο με τις αδελφές μου και λέω: “Περίμενε, το είπες όντως αυτό;”. Και όταν το αμφισβητώ, εννέα στις δέκα φορές δεν είναι αυτές. Είναι AI. Αυτό είναι τρομακτικό», ανέφερε.

Όπως αποκάλυψε, κάθε φορά που εντοπίζουν τέτοιο περιεχόμενο, επικοινωνούν με τους δημιουργούς ζητώντας να κατέβει, επισημαίνοντας ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

Η ίδια περιγράφει τον εαυτό της ως μέλος της «μεταβατικής γενιάς» του διαδικτύου: μεγάλωσε με την άνοδο των social media και βιώνει σήμερα την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης ως ένα ακόμη, πιο σύνθετο και δυνητικά επικίνδυνο, στάδιο.

Πηγή: fortunegreece.com