Η Κλέλια Ανδριολάτου φιγουράρει στην ελληνική λίστα "Forbes 30 under 30": Είμαι αρκετά φιλόδοξη – Τι είπε για το Maestro

THESTIVAL TEAM

Την Κλέλια Ανδριολάτου συνάντησε η κάμερα του «Buongiorno» σε εκδήλωση για την ελληνική λίστα «Forbes 30 under 30» που έγινε στο Μέγαρο Μουσικής.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι εδώ. Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να είναι σε αυτή τη λίστα. Μόνο εγώ ξέρω πόσο έχω κοπιάσει για να κάνω αυτή τη δουλειά και πάρα πολλοί ηθοποιοί σαν εμένα. Όταν επιβραβεύεσαι για αυτό, είναι πάντα πολύ τρυφερό και όμορφο, γιατί το έχουμε ανάγκη. Είμαι αρκετά φιλόδοξη σαν άνθρωπος και συνεχίζω να ονειρεύομαι», είπε αρχικά η γνωστή ηθοποιός, η οποία φιγουράρει στη λίστα Forbes.

Η Κλέλια Ανδριολάτου αναφέρθηκε επίσης στην επιτυχημένη σειρά του MEGA «Maestro». «Συνεχίζουμε τα γυρίσματα, έχουμε ακόμα μέλλον οπότε έχετε ακόμα περισσότερο μέλλον για να τα δείτε. Είμαι ενθουσιασμένη, γιατί είμαστε όλοι μαζί ξανά. Θα βλέπετε ένα επεισόδιο και θα λέτε “ωχ, τι έγινε, θέλω να δω και το επόμενο”. Θα έχει λίγο αυτήν τη χροιά και αυτήν την προσέγγιση, όπως στον πρώτο κύκλο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κλέλια Ανδριολάτου

