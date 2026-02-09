MENOY

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα γίνει κουμπάρα του Κωνσταντίνου Αργυρού: “Τιμή και ευλογία”

INTIME
|
THESTIVAL TEAM

Κουμπάρα του Κωνσταντίνου Αργυρού και της Αλεξάνδρας Νίκα θα γίνει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, όπως επιβεβαίωσε η ίδια μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Όπως απάντησε σε σχετική ερώτηση το βράδυ του Σαββάτου, «ναι (σ.σ. θα γίνω κουμπάρα τους), είναι πολύ συναρπαστικό, είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι σαν οικογένειά μου και το περιμένω με ανυπομονησία».

«Είναι τιμή και ευλογία, είναι πραγματικά υπέροχο να βρίσκομαι εδώ και να έχω τόσες χαρούμενες αναμνήσεις» είπε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα καθώς οι πληροφορίες θέλουν την Αλεξάνδρα Νίκα να είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Η κυρία Γκιλφόιλ ρωτήθηκε και για την ταινία «Μελάνια» που παρουσιάστηκε και στην Αθήνα την περασμένη εβδομάδα, και είπε ότι η Μελάνια Τραμπ είναι χαρούμενη με την ταινία. Όλοι είναι, η ομάδα της είναι, είμαστε χαρούμενοι που την αναδεικνύουμε. Είναι η πιο καταπληκτική Πρώτη Κυρία που είχε η χώρα μας».

