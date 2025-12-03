MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό περπατούν χέρι χέρι στο Τόκιο – Δείτε φωτογραφία

|
THESTIVAL TEAM

Χέρι χέρι εντοπίστηκαν να περπατούν η Κέιτι Πέρι και Τζάστιν Τριντό στο Τόκιο.

Το ερωτευμένο ζευγάρι απόλαυσε μία κοινή βόλτα στην Ιαπωνία, στο πλαίσιο της περιοδείας «Lifetimes» της τραγουδίστριας. Οι δύο τους απαθανατίστηκαν το βράδυ της Δευτέρας 1η Δεκεμβρίου να διασχίζουν τη δημοφιλή τουριστική περιοχή του Τόκιο, Ασακούσα, πριν κατευθυνθούν σε ένα εστιατόριο για δείπνο.

Η Πέρι εθεάθη με καφέ τζάκετ και καφέ cargo παντελόνι, ενώ κάλυπτε το πρόσωπό της με μάσκα. Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά εμφανίστηκε με ένα μαύρο πανωφόρι και τζιν παντελόνι.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Η Κέιτι Πέρι βρίσκεται στο Τόκιο καθώς συνεχίζει την περιοδεία της και αναμένεται να πραγματοποιήσει δύο παραστάσεις στην Αρένα Σαϊτάμα στις 3 και 4 Δεκεμβρίου. Η τραγουδίστρια και ο σύντροφός της έκαναν την πρώτη τους δημόσια εμφάνιση ως ζευγάρι τον Οκτώβριο, όταν γιόρτασαν τα γενέθλια της Κέιτι Πέρι στο Παρίσι. Το ζευγάρι είχε προκαλέσει φήμες για ρομαντική σχέση τον Ιούλιο, όταν τους είδαν σε μία κοινή βόλτα και αργότερα να δειπνούν στο Μόντρεαλ.

Κέιτι Πέρι Τζάστιν Τριντό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 16 λεπτά πριν

Ρακούν μπήκε σε κάβα στη Βιρτζίνια, μέθυσε και λιποθύμησε στο μπάνιο, δείτε φωτογραφίες

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Η Βρετανία απαντά στον Πούτιν: “Σταμάτα την αιματοχυσία και τους λεονταρισμούς – Αν κηρύξεις πόλεμο είμαστε έτοιμοι”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης στην Ενωτική Οδό Σίνδου από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 9 ώρες πριν

Ανερχόμενος τουριστικός προορισμός τα Ιωάννινα και η Ήπειρος

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Τροχαίο με εγκατάλειψη στα Χανιά: Τραυματισμένος στο νοσοκομείο οδηγός μοτοσικλέτας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Κιλκίς: Σε νέο αποκλεισμό του τελωνείου Ευζώνων προχώρησαν οι αγρότες