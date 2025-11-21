MENOY

Η Κατερίνα Βρανά για την περιπέτεια στο αεροδρόμιο του Καϊρου: Ήμουν μόνη μου τρεις ώρες σε μια καρέκλα

THESTIVAL TEAM

Καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» βρέθηκε σήμερα η Κατερίνα Βρανά.

Η γνωστή stand-up comedian αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στην περιπέτεια που είχε ζήσει στο Κάιρο.

«Μόλις γύρισα από Αίγυπτο και στο Κάιρο είχα layover 3 ώρες από Κάιρο, στο Luxor και δεν είχα αμαξίδιο. Όταν έχεις άλλη πτήση, το δικό μου αμαξίδιο πάει με τη βαλίτσα κατευθείαν στην άλλη πτήση. Έρχεται ο κύριος με το αμαξίδιο, η βοήθεια για τα άτομα με κινητικές δυσκολίες και μου λέει, τι θέλεις; Λέω, “έχω τρεις ώρες. Θα ήθελα λίγο duty free. Θα ήθελα λίγο βολτίτσα, λίγο καφέ”. Μου λέει “coffee, coffee, great”.

Με πάει, με βγάζει από το αμαξίδιο, με αφήνει σε μια καρέκλα και μου λέει “ο φίλος μου θα έρθει σε τρεις ώρες”. Και φεύγει. Και ήμουνα χωρίς αμαξίδιο για τρεις ώρες, λέω “Α, θέλω να πάω τουαλέτα! Γύρνα πίσω!”. Αλλά δεν καταλαβαίνουν καλά αγγλικά. Το έχω αντιμετωπίσει και σε άλλα αεροδρόμια αυτό. Δεν μιλάνε καλά αγγλικά στα διεθνή αεροδρόμια. Βερολίνο είναι το άλλο που είναι αίσχος, για ΑμεΑ. Και δεν μπορείς να συνεννοηθείς και είναι πάρα πολύ δύσκολο», είπε αρχικά η Κατερίνα Βρανά.

Η Κατερίνα Βρανά είπε στη συνέχεια: «Έμεινα μόνη μου σε μια καρέκλα για τρεις ώρες. Δεν ξέρω τα πρωτόκολλα κάθε αεροδρομίου. Να πω εδώ ότι στην Ελλάδα, στο “Ελευθέριος Βενιζέλος” έχουμε από τις καλύτερες εξυπηρετήσεις ΑμεΑ ever στον κόσμο. Είναι δύο εταιρείες, η Goldair handling και η Skyserv και είναι μάλαμα, μάλαμα.

Περπατάω αλλά το πρόβλημά μου είναι η ισορροπία. Υπάρχει εξέλιξη στην υγεία μου, αλλά υπάρχουν θέματα που επηρεάζουν όταν έχω λίγη κούραση. Αλλά γενικά η πορεία είναι ανοδική».

Κλείνοντας, η Κατερίνα Βρανά ανέφερε: «Μου έχει τύχει να θιχτεί μία κυρία όταν είπα ότι είμαι ανάπηρη και σημειωτέο η κυρία δεν είναι ανάπηρη. Της εξήγησα ότι αυτή είναι η λέξη και δεν πειράζει που δεν της αρέσει. Και παλιά έκανα 3 παραστάσεις αλλά τώρα είναι δύσκολο γιατί δεν υπάρχουν πολλοί προσβάσιμοι χώροι. Σε πάρα πολλά θέατρα η σκηνή δεν είναι προσβάσιμη».

