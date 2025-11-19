MENOY

Η Κατερίνα Καινούργιου υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή λίγους μήνες πριν γεννήσει

THESTIVAL TEAM

Και επισήμως ζευγάρι είναι πλέον η Κατερίνα Καινούργιου και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, που σε λίγους μήνες πρόκειται να αποκτήσουν το πρώτο τους παιδάκι.

Η λαμπερή παρουσιάστρια του ALPHA και ο επιχειρηματίας αγαπημένος της, σύμφωνα με τo tlife.gr, την περασμένη εβδομάδα επισκέφθηκαν έναν συμβολαιογράφο στο Κολωνάκι και υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης, προκειμένου να επισφραγίσουν και τυπικά τον έρωτά τους. Σημειώνεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται στον 5ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Όπως έχει αποκαλύψει εκείνη, μέσω της εκπομπής «Super Κατερίνα», το μωράκι που πρόκειται να αποκτήσουν είναι κοριτσάκι.

Εν τω μεταξύ, η παρουσιάστρια ανυπομονούσε να περάσει ο απαραίτητος χρόνος προκειμένου να μπορέσει να μοιραστεί τη χαρά της με τους θαυμαστές της, ενώ η κοιλίτσα της είχε ήδη αρχίσει να κάνει την εμφάνισή της.

Η χαρμόσυνη είδηση μεταδόθηκε και μέσω της εκπομπής «Το πρωινό» του ΑΝΤ1.

Μάλιστα, όπως έχει πει παλαιότερα η Κατερίνα Καινούργιου, σκοπεύει να παντρευτεί και με θρησκευτικό γάμο με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και έχει αναφέρει ότι ο γάμος τους δεν πρόκειται να γίνει στην Πάρο, όπου εκείνος δραστηριοποιείται επαγγελματικά.

Κατερίνα Καινούργιου Παναγιώτης Κουτσουμπής

