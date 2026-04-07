Η Κατερίνα Καινούργιου πήρε εξιτήριο από το μαιευτήριο με τη νεογέννητη κόρη της
THESTIVAL TEAM
Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας επέλεξε να κάνει την πρώτη της έξοδο από το μαιευτήριο η Κατερίνα Καινούργιου, κρατώντας στην αγκαλιά τη νεογέννητη κόρη της.
Το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης (7/4), η παρουσιάστρια πήρε εξιτήριο, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Μαρίνου Βυθούλκα στο Hello.
H παρουσιάστρια έχοντας στο πλευρό της τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, επέλεξε να αποχωρήσει διακριτικά από τον χώρο του μαιευτηρίου και συγκεκριμένα από το γκαράζ, αποφεύγοντας τα τηλεοπτικά συνεργεία.