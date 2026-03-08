Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε baby shower για την κόρη της, λίγες μέρες πριν γεννήσει – Δείτε βίντεο

Μητέρα για πρώτη φορά πρόκειται να γίνει σε έναν περίπου μήνα η Κατερίνα Καινούργιου και θέλησε να το γιορτάσει με τους φίλους της, διοργανώνοντας ένα baby shower για την κορούλα της.

Η γνωστή παρουσιάστρια βρίσκεται ήδη στον 8ο μήνα και μετράει αντίστροφα μέχρι να κρατήσει στην αγκαλιά της τον πρώτο καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Το μεσημέρι της Κυριακής (08/03), η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε σε έναν υπέροχο χώρο τα αγαπημένα πρόσωπα για να γιορτάσουν τον ερχομό του μωρού της.

Ο χώρος ήταν στολισμένος με υπέροχα λουλούδια και μπαλόνια σε ροζ και λευκό χρώμα.

«Μια υπέροχη Κυριακή», έγραψε ως λεζάντα στο σχετικό βίντεο που δημοσίευσε η Κατερίνα Καινούργιου από το baby shower που διοργάνωσε.

Σημειώνεται ότι η κόρη της Κατερίνας Καινούργιου και του Παναγιώτη Κουτσουμπή θα πάρει δύο ονόματα και θα λέγεται Πολυξένη-Αλεξάνδρα.