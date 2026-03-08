MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η Κατερίνα Καινούργιου έκανε baby shower για την κόρη της, λίγες μέρες πριν γεννήσει – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Μητέρα για πρώτη φορά πρόκειται να γίνει σε έναν περίπου μήνα η Κατερίνα Καινούργιου και θέλησε να το γιορτάσει με τους φίλους της, διοργανώνοντας ένα baby shower για την κορούλα της.

Η γνωστή παρουσιάστρια βρίσκεται ήδη στον 8ο μήνα και μετράει αντίστροφα μέχρι να κρατήσει στην αγκαλιά της τον πρώτο καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Το μεσημέρι της Κυριακής (08/03), η Κατερίνα Καινούργιου υποδέχτηκε σε έναν υπέροχο χώρο τα αγαπημένα πρόσωπα για να γιορτάσουν τον ερχομό του μωρού της.

Ο χώρος ήταν στολισμένος με υπέροχα λουλούδια και μπαλόνια σε ροζ και λευκό χρώμα.

«Μια υπέροχη Κυριακή», έγραψε ως λεζάντα στο σχετικό βίντεο που δημοσίευσε η Κατερίνα Καινούργιου από το baby shower που διοργάνωσε.

Σημειώνεται ότι η κόρη της Κατερίνας Καινούργιου και του Παναγιώτη Κουτσουμπή θα πάρει δύο ονόματα και θα λέγεται Πολυξένη-Αλεξάνδρα.

Κατερίνα Καινούργιου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Πώς να καθαρίσετε τα κιτρινισμένα μαξιλάρια και να τα κάνετε σαν καινούργια

MEDIA NEWS 4 ώρες πριν

Καραβάτου: Έβγαιναν σε όλα τα sites διαφημίσεις ότι ο Πέτρος Κωστόπουλος έπεισε εμένα και τον Κρατερό να επενδύσουμε εκεί τα λεφτά μας

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Οδηγός στο Ντουμπάι σκοτώθηκε όταν θραύσματα από αναχαίτιση πυραύλου έπεσαν στο αυτοκίνητό του

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ντόναλντ Τραμπ: Δε νομίζω ότι θα μείνει κανείς για να παραδοθεί στο Ιράν

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Ισχυρή έκρηξη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Περιπέτεια για τέσσερις πεζοπόρους στους καταρράκτες της Εύβοιας, έχασαν τον προσανατολισμό τους