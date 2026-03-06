MENOY

LIFESTYLE

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι θα κάνει κρυφό γάμο και βάφτιση: “Δε με ενδιαφέρει ποιος θα παρεξηγηθεί”

THESTIVAL TEAM

Για τα μυστήρια που θα ακολουθήσουν μετά τη γέννηση της κόρης της μίλησε η Κατερίνα Καινούργιου, υπογραμμίζοντας ότι και ο γάμος της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή αλλά και η βάφτιση της κόρης τους θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών.

Η γνωστή παρουσιάστρια εμφανίστηκε την Παρασκευή (06.03.2026) στην εκπομπή της, «Super Κατερίνα», ντυμένη στα λευκά και αυτό στάθηκε αφορμή για να αναφερθεί στη στιγμή που θα ντυθεί για πρώτη φορά νυφούλα στο πλευρό του αγαπημένου της. Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου τόνισε ότι θα κάνει κρυφό γάμο.

«Στα λευκά σήμερα, σαν νύφη ε; Εγώ θα κάνω γάμο πιο μετά, μετά το μωράκι. Όταν λέω ότι κάτι θα γίνει κρυφό, θα γίνει κρυφό. Ούτε υπονοούμενα ούτε τίποτα. Και για τη βάφτιση έχω αυτό το πράγμα στο μυαλό μου, θα προσπαθήσω να το κρατήσω όσο πιο κλειστό γίνεται. Μετά θα κάνουμε ένα πάρτι για όλους», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Ειδικά η βάφτιση, μού είναι κάτι πολύ ιερό. Δε με ενδιαφέρει ποιος θα παρεξηγηθεί, εμένα με ενδιαφέρει τι θα κάνω εγώ. Δε με ενδιαφέρει καθόλου», πρόσθεσε η γνωστή παρουσιάστρια.

