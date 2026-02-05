MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η Ιουλία Καλλιμάνη τραγούδησε με τη μητέρα της στο καμαρίνι – Δείτε το βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Ένα βίντεο όπου τραγουδάει με τη μητέρα της στο καμαρίνι της ανέβασε στα social media η Ιουλία Καλλιμάνη.

Η μητέρα της την επισκέφτηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται και διασκεδάζοντας στα παρασκήνια, ξεκίνησαν να τραγουδούν το «Πού πας κορίτσι μου» και το «Θέλω να φύγει», με συνεργάτη της τραγουδίστριας να παίζει παράλληλα μπουζούκι.

Η Ιουλία Καλλιμάνη απαθανάτισε τη στιγμή και ανέβασε το βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, αποσπώντας θετικά σχόλια.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Άμα έχεις νταλκά. Σ’ αγαπώ μαμά μου».

Δείτε το βίντεο

@iouliakallimani_official Άμα έχεις νταλκά ! Σαγαπω μαμά μου 🫂🙌🏼😻#iouliakallimani #fpyシ #viralvideos #viral ♬ New Sun – Chihei Hatakeyama

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Κατσέλη: Η απόφαση του Αρείου Πάγου διασφαλίζει την οικονομική επιβίωση χιλιάδων δανειοληπτών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 6 ώρες πριν

Κομοτηνή: Οδηγός προσπάθησε να διασχίσει ιρλανδική διάβαση και παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά – Βίντεο από το σημείο

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Διονύσης Αλέρτας: Η συγκινητική εξομολόγηση για την απώλεια της μητέρας του – “Δεν μπορώ να το διαχειριστώ ακόμα νομίζω”

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον αιφνίδιο θάνατο του πατέρα της

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9 ώρες πριν

Ο Γιάννης Παναγόπουλος ελέγχεται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος για ποσό άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ

ΥΓΕΙΑ 38 λεπτά πριν

Υπέρταση: 4 στους 5 πάσχοντες δεν ρυθμίζουν την πίεσή τους – Καμπανάκι από τους ειδικούς