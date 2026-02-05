Η Ιουλία Καλλιμάνη τραγούδησε με τη μητέρα της στο καμαρίνι – Δείτε το βίντεο

Ένα βίντεο όπου τραγουδάει με τη μητέρα της στο καμαρίνι της ανέβασε στα social media η Ιουλία Καλλιμάνη.

Η μητέρα της την επισκέφτηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται και διασκεδάζοντας στα παρασκήνια, ξεκίνησαν να τραγουδούν το «Πού πας κορίτσι μου» και το «Θέλω να φύγει», με συνεργάτη της τραγουδίστριας να παίζει παράλληλα μπουζούκι.

Η Ιουλία Καλλιμάνη απαθανάτισε τη στιγμή και ανέβασε το βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, αποσπώντας θετικά σχόλια.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Άμα έχεις νταλκά. Σ’ αγαπώ μαμά μου».

Δείτε το βίντεο