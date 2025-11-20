Η Ιωάννα Τούνη περιγράφει πώς το στρες επηρεάζει την υγεία της: “Βγάζω τριχοφάγους στο κεφάλι μου” – Δείτε βίντεο

Η Ιωάννα Τούνη εξομολογήθηκε στο Instagram ότι το έντονο στρες και οι δύσκολες στιγμές των τελευταίων χρόνων τής προκαλούν τριχοφάγους στο κεφάλι.

Η επιχειρηματίας και influncer τόνισε πως οι τρίχες επανέρχονται όταν ηρεμεί ψυχολογικά και πως προτιμά να «ξεσπάει» έτσι ο οργανισμός της παρά σε σοβαρότερα προβλήματα υγείας.

«Τα τελευταία χρόνια και μετά από πολύ “έντονα”, δυσάρεστα γεγονότα… Όταν στρεσάρομαι πολύ ή στεναχωριέμαι υπερβολικά βγάζω διάφορους τριχοφάγους στο κεφάλι μου… Αλλά μαλλιά είναι! Υγεία! Όταν ηρεμήσω λίγο ψυχολογικά βγαίνουν πάλι νέες τρίχες… Καλύτερα να “ξεσπάει” όλο αυτό σε τριχοφάγους παρά σε σοβαρότερα προβλήματα υγείας», έγραψε στην ανάρτησή της στοInstagram η Ιωάννα Τούνη.