MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Η Ιωάννα Τούνη περιγράφει πώς το στρες επηρεάζει την υγεία της: “Βγάζω τριχοφάγους στο κεφάλι μου” – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Η Ιωάννα Τούνη εξομολογήθηκε στο Instagram ότι το έντονο στρες και οι δύσκολες στιγμές των τελευταίων χρόνων τής προκαλούν τριχοφάγους στο κεφάλι.

Η επιχειρηματίας και influncer τόνισε πως οι τρίχες επανέρχονται όταν ηρεμεί ψυχολογικά και πως προτιμά να «ξεσπάει» έτσι ο οργανισμός της παρά σε σοβαρότερα προβλήματα υγείας.

«Τα τελευταία χρόνια και μετά από πολύ “έντονα”, δυσάρεστα γεγονότα… Όταν στρεσάρομαι πολύ ή στεναχωριέμαι υπερβολικά βγάζω διάφορους τριχοφάγους στο κεφάλι μου… Αλλά μαλλιά είναι! Υγεία! Όταν ηρεμήσω λίγο ψυχολογικά βγαίνουν πάλι νέες τρίχες… Καλύτερα να “ξεσπάει” όλο αυτό σε τριχοφάγους παρά σε σοβαρότερα προβλήματα υγείας», έγραψε στην ανάρτησή της στοInstagram η Ιωάννα Τούνη.

Ιωάννα Τούνη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Με ένα ευρώ στη Σίνδο σε 11 λεπτά – Πρεμιέρα έκαναν σήμερα τα έξι νέα δρομολόγια του Προαστιακού

ΣΧΕΣΕΙΣ 7 ώρες πριν

Τα επτά προειδοποιητικά σημάδια ότι η σχέση σας είναι τοξική

ΠΑΙΔΕΙΑ 2 ώρες πριν

Η Γλωσσολογία στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης: Ημερίδα σήμερα στο ΑΠΘ για τις γλωσσικές επιστήμες στον 21ο αιώνα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Πάτρα – Ναρκωτικά και όπλα εντοπίστηκαν σε σπίτι

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Ένας νεκρός και μία τραυματίας μετά από μεγάλη φωτιά στην Ιαπωνία: Κάηκαν 170 κτίρια, εκκενώθηκαν 175 άτομα – Δείτε βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Η ΕΟΕ παρουσιάζει για πρώτη φορά εφαρμογή για την Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία