Η Ιωάννα Τούνη με τον γιο της στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης: “Ήρθαμε να δούμε αστυνομικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς”

Στην «καρδιά» της Θεσσαλονίκης βρέθηκε το πρωί της Τρίτης (28/10) η Ιωάννα Τούνη μαζί με τον γιο της, προκειμένου να παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση που πραγματοποιήθηκε για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου.

Η γνωστή influencer μαζί με την παρέα της και τον μονάκριβο Πάρη της, πήγαν να δουν από κοντά τους αστυνομικούς, τους πυροσβέστες και τους στρατιωτικούς που πήραν μέρος στην παρέλαση.

Όπως κάνει με τα πάντα, λοιπόν, η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε πλάνα από την έξοδό τους με τους followers της στο Instagram.

«Ήρθαμε στην παρέλαση να δούμε αστυνομικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς και όλα τα αγαπημένα μας οχήματα», έγραψε ως λεζάντα η Ιωάννα Τούνη σε ένα από τα βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram.

«Χρόνια πολλά Ελλάδα», ευχήθηκε σε όλους τους θαυμαστές της η γνωστή influencer και επιχειρηματίας.