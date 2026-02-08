Η Ιωάννα Τούνη αυτοτρολάρεται από τη Σαουδική Αραβία: “Το παίζω high society ενώ κατάγομαι από το Πετρίτσι Σερρών”

Σε πολυτελές ξενοδοχείο στη Σαουδική Αραβία συνεχίζεται το ταξίδι που έκανε δώρο στην Ιωάννα Τούνη ο αγαπημένος της.

Ποζάροντας, πάντως, σε μια από τις πισίνες του ξενοδοχείου που βρίσκεται στην πόλη Αλ-Ούλα, η Influencer δεν έχασε την ευκαιρία να τρολάρει τον εαυτό της.

Μέσα στο νερό και με ένα σέξι μπικίνι, η Ιωάννα Τούνη έγραψε στο βίντεο: «Εγώ που το παίζω high society γνωρίζοντας ότι κατάγομαι από το Νέο Πετρίτσι Σερρών».

Η ίδια, μάλιστα, παρότρυνε τους followers της να της γράψουν τον τόπο καταγωγής τους.

Δείτε το βίντεο